Carrascal vive um momento importante com a camisa do Flamengo. Depois de um período em que conviveu com desconfiança, questionamentos e até episódios de indisciplina, o colombiano conseguiu fazer aquilo que todo jogador precisa quando a confiança está abalada: respondeu dentro de campo. E, neste momento, responde com números que o colocam entre os principais protagonistas do Flamengo.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta quarta-feira (2), Carrascal voltou a ser decisivo. O meia marcou um dos gols e ainda deu uma assistência, participando diretamente das duas principais ações ofensivas do Rubro-Negro. Essa foi a confirmação de uma sequência que já não pode ser tratada como acaso.

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Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Números recentes de Carrascal pelo Flamengo chamam atenção

Nos últimos cinco jogos de Brasileirão pelo Flamengo, Carrascal soma três gols e cinco assistências, totalizando oito participações em gols. O colombiano precisa, em média, de apenas 44 minutos para participar de um gol nesse recorte. Também são seis grandes chances criadas, 12 passes decisivos e seis finalizações no alvo em dez tentativas.

O recorte das últimas sete partidas é ainda mais impressionante: são três gols e cinco assistências. Ou seja, Carrascal participou diretamente de oito gols nesse período. No Brasileirão, já são 11 participações em gols. Mas talvez o mais importante seja a mudança de percepção em torno do jogador.

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Carrascal sempre teve talento para produzir esse tipo de impacto. Sua capacidade de conduzir a bola, encontrar espaços e acelerar as jogadas faz dele um jogador diferente dentro do elenco. O problema era transformar essas características em regularidade e, principalmente, manter o comportamento exigido por uma equipe que disputa no limite. É justamente nesse ponto que a fala de Leonardo Jardim, após a partida desta quarta-feira no Maracanã, ganha peso.

— É um jogador que tem características diferentes dos outros. É um jogador de quem gosto muito, porque tem boa relação com a bola, boa capacidade de pressão e consegue acelerar o jogo por dentro ou por fora — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Carrascal.

Há ainda um detalhe interessante: embora prefira atuar pelo lado esquerdo, foi pela direita que Carrascal encontrou espaço para transformar expectatitva em números. É um exemplo de como o meia conseguiu adaptar seu jogo às necessidades do Flamengo.

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A sequência recente, portanto, muda o debate. Se antes havia desconfiança sobre até onde Carrascal poderia contribuir, hoje os números obrigam a discussão a ser outra: como deixar fora um jogador que participa de gols praticamente a cada partida?

A indisciplina, que, por exemplo, resultou na punição de três jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras, ficou para trás, ao menos por enquanto. Carrascal respondeu com futebol, e Jardim parece ter encontrado a melhor maneira de extrair o que o colombiano tem de diferente. No Flamengo, talento nunca foi o problema. A questão era fazê-lo aparecer com frequência.

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