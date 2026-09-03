Carrascal afasta desconfiança, muda comportamento e se torna fundamental no Flamengo
Colombiano vive sequência decisiva pelo com a camisa do time carioca
Carrascal vive um momento importante com a camisa do Flamengo. Depois de um período em que conviveu com desconfiança, questionamentos e até episódios de indisciplina, o colombiano conseguiu fazer aquilo que todo jogador precisa quando a confiança está abalada: respondeu dentro de campo. E, neste momento, responde com números que o colocam entre os principais protagonistas do Flamengo.
Na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta quarta-feira (2), Carrascal voltou a ser decisivo. O meia marcou um dos gols e ainda deu uma assistência, participando diretamente das duas principais ações ofensivas do Rubro-Negro. Essa foi a confirmação de uma sequência que já não pode ser tratada como acaso.
Números recentes de Carrascal pelo Flamengo chamam atenção
Nos últimos cinco jogos de Brasileirão pelo Flamengo, Carrascal soma três gols e cinco assistências, totalizando oito participações em gols. O colombiano precisa, em média, de apenas 44 minutos para participar de um gol nesse recorte. Também são seis grandes chances criadas, 12 passes decisivos e seis finalizações no alvo em dez tentativas.
O recorte das últimas sete partidas é ainda mais impressionante: são três gols e cinco assistências. Ou seja, Carrascal participou diretamente de oito gols nesse período. No Brasileirão, já são 11 participações em gols. Mas talvez o mais importante seja a mudança de percepção em torno do jogador.
Carrascal sempre teve talento para produzir esse tipo de impacto. Sua capacidade de conduzir a bola, encontrar espaços e acelerar as jogadas faz dele um jogador diferente dentro do elenco. O problema era transformar essas características em regularidade e, principalmente, manter o comportamento exigido por uma equipe que disputa no limite. É justamente nesse ponto que a fala de Leonardo Jardim, após a partida desta quarta-feira no Maracanã, ganha peso.
— É um jogador que tem características diferentes dos outros. É um jogador de quem gosto muito, porque tem boa relação com a bola, boa capacidade de pressão e consegue acelerar o jogo por dentro ou por fora — disse Jardim, técnico do Flamengo, sobre Carrascal.
Há ainda um detalhe interessante: embora prefira atuar pelo lado esquerdo, foi pela direita que Carrascal encontrou espaço para transformar expectatitva em números. É um exemplo de como o meia conseguiu adaptar seu jogo às necessidades do Flamengo.
A sequência recente, portanto, muda o debate. Se antes havia desconfiança sobre até onde Carrascal poderia contribuir, hoje os números obrigam a discussão a ser outra: como deixar fora um jogador que participa de gols praticamente a cada partida?
A indisciplina, que, por exemplo, resultou na punição de três jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras, ficou para trás, ao menos por enquanto. Carrascal respondeu com futebol, e Jardim parece ter encontrado a melhor maneira de extrair o que o colombiano tem de diferente. No Flamengo, talento nunca foi o problema. A questão era fazê-lo aparecer com frequência.
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