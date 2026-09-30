Fellipe Bastos aponta Rayan à frente de Estêvão na Seleção
Rayan participou diretamente da jogada do primeiro gol do Brasil
A Seleção Brasileira conquistou sua primeira vitória no ciclo pós-Copa do Mundo. A Austrália foi derrotada por 4 a 2 nesta terça-feira (29), em jogo válido pelo segundo amistoso disputado pela Amarelinha. Após a vitória, Fellipe Bastos exaltou a atuação de Rayan, comparando-a com a de Estêvão durante o programa Tá Na Área do SporTV.
O ex-jogador apontou o bom desempenho recente do ex-Vasco e afirmou que o craque do Bournemouth necessita de mais tempo de jogo com a camisa da Seleção.
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Rayan ou Estêvão, quem merece a titularidade na Seleção?
Para o atual comentarista, Rayan está na frente da disputa com o ponta-direita do Chelsea, que não disputou a Copa do Mundo por lesão:
- Se for comparar o jogo do Rayan e do Estêvão, para mim, o Rayan foi melhor que o Estêvão. O último jogo foi 1 a 1, gol do Rayan. Hoje, para mim, ele é titular; o Estêvão é reserva - afirmou Fellipe Bastos.
Completando seu argumento, o ex-jogador comparou o momento de retorno do ex-Palmeiras com o atacante carioca e afirmou que a lesão de Estêvão abriu vaga para a disputa:
- Se voltarmos para a Copa do Mundo, antes do Estêvão machucar, ele era titular e o Rayan nem cotado para a Seleção era. Mas ele machucou e abriu a possibilidade - concluiu o comentarista.
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Como foi Austrália 2 x 4 Brasil
Seleção começa em alta rotação, mas erros comprometem 1º tempo
Com sete mudanças e um meio-campo fortalecido em relação ao primeiro amistoso contra a Austrália, o Brasil iniciou a partida em Brisbane disposto a apagar a má impressão deixada na semana anterior. Precisei apenas de dois minutos: após bela troca de passes iniciada por Bruno Guimarães e que passou por Danilo e Rayan, Vanderson recebeu na direita da grande área e chutou bonito no ângulo para fazer 1 a 0.
O gol cedo trouxe confiança à Seleção para manter o ataque. No meio-campo, Danilo e Bruno Guimarães foram bastante participativos, enquanto Gabriel Bontempo se movimentava com timidez. No ataque, Rayan e Vini Jr. sentiam a marcação, enquanto Raphinha, com a braçadeira de capitão, era acionado em bolas longas.
O jogo seguia favorável ao Brasil, mas aos poucos os erros de passe, especialmente na transição, cobraram seu preço. A Austrália chegou ao empate fortuito por Circati, após cobrança de escanteio aos 28 minutos, e virou cinco minutos depois, quando Metcalfe chutou de fora da área. No fim, Raphinha empatou de pênalti.
Ancelotti muda time, mas Brasil mantém ritmo no segundo tempo
A Seleção perdeu Raphinha para o segundo tempo — o jogador sentiu desconforto muscular. Endrick entrou e, aos poucos, Ancelotti passou a fazer muitas substituições. Andrey Santos, Matheuzinho e Estêvão foram os primeiros; depois, Martinelli, Arthur Dias e Breno Bidon conquistaram a primeira chance com a camisa do Brasil. Vitor Reis também participou.
As alterações fizeram o Brasil perder um pouco da organização, mas não da determinação. O time manteve a ofensividade e conseguiu, enfim, vencer com tranquilidade. Bruno Guimarães marcou o terceiro gol aos 24 minutos, e Vini Jr., de pênalti, definiu o placar aos 34.
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