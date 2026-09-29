Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira eleva preocupação no Barcelona
Atleta foi substituído de amistoso do Brasil com desconforto muscular
Substituído com um desconforto muscular na perna direita na vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2, Raphinha virou alvo de preocupação no Barcelona. Presidente do clube catalão, Joan Laporta não escondeu a tensão sobre o tema em uma entrevista à "Catalunya Radio".
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- Essa notícia nos preocupou. Estamos aguardando os resultados da ressonância magnética e sabemos que essas coisas acontecem durante esses intervalos (de Data Fifa).
Essa preocupação é grande por conta da importância que Raphinha vem tendo com a camisa do Barcelona na atual temporada. Com a saída de Lewandowski, o brasileiro tem feito a função de um centroavante móvel e acumula estatísticas impressionantes. O jogador é artilheiro da La Liga com 12 gols em sete partidas, além de já ter balançado as redes duas vezes na Champions League.
O Barcelona volta a campo para enfrentar o Getafe somente no dia 10 de outubro após uma Data Fifa mais larga com o fim da Copa do Mundo. A gravidade do problema de Raphinha ainda não é conhecida, o que faz com que o clube catalão não saiba se o camisa 11 desfalcará a equipe em algum jogo ou não.
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