Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira eleva preocupação no Barcelona

Substituído com um desconforto muscular na perna direita na vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2, Raphinha virou alvo de preocupação no Barcelona. Presidente do clube catalão, Joan Laporta não escondeu a tensão sobre o tema em uma entrevista à "Catalunya Radio".

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- Essa notícia nos preocupou. Estamos aguardando os resultados da ressonância magnética e sabemos que essas coisas acontecem durante esses intervalos (de Data Fifa).

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Essa preocupação é grande por conta da importância que Raphinha vem tendo com a camisa do Barcelona na atual temporada. Com a saída de Lewandowski, o brasileiro tem feito a função de um centroavante móvel e acumula estatísticas impressionantes. O jogador é artilheiro da La Liga com 12 gols em sete partidas, além de já ter balançado as redes duas vezes na Champions League.

O Barcelona volta a campo para enfrentar o Getafe somente no dia 10 de outubro após uma Data Fifa mais larga com o fim da Copa do Mundo. A gravidade do problema de Raphinha ainda não é conhecida, o que faz com que o clube catalão não saiba se o camisa 11 desfalcará a equipe em algum jogo ou não.

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