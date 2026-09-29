Militão acelera recuperação e é esperança para Real Madrid e Seleção Brasileira

O zagueiro Éder Militão acelera uma longa recuperação de uma grave lesão muscular na perna esquerda e já foi visto correndo no gramado de Valdebebas ao lado de outros companheiros. Nesse momento, o Real Madrid treina apenas com jogadores que não foram convocados por suas seleções para a Data Fifa.

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Essa presença de Militão ao lado de outros nomes, como Rüdiger, Asencio, Tchouaméni, Carreras, por exemplo, é visto como uma esperança de tempos melhores no Real Madrid. Em oito jogos da temporada, o clube merengue foi vazado em sete oportunidades. O único confronto em que não levou gol foi na vitória por 4 a 0 sobre o modesto Málaga, que foi promovido à La Liga recentemente.

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Em uma competição equilibrada, o desempenho defensivo ruim faz com que o Real Madrid ocupe apenas a 4ª colocação da La Liga após sete rodadas. Com oito gols sofridos nessas partidas, a equipe tem a pior defesa dentre os quatro melhores classificados até a pausa para a Data Fifa, estando atrás de Barcelona, Atlético de Madrid e Betis.

Na temporada passada, Militão fez apenas 21 partidas com a camisa do Real Madrid por conta de duas lesões musculares que atrapalharam a sequência do zagueiro em seu time. Desses confrontos, os merengues não foram vazados em sete duelos, o que representa 33,3% das partidas em que o brasileiro esteve em campo e atuou ao menos por 45 minutos.

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Sem o brasileiro, José Mourinho tem dado sequência para a dupla formada por Konaté e Huijsen com a dupla tendo feito seis jogos na La Liga, além da única partida da Champions League até o momento em que o Real Madrid venceu a Inter de Milão por 2 a 1. O defensor francês foi poupado contra o Málaga, enquanto o espanhol foi preservado diante do Rayo Vallecano, enquanto Rüdiger os substituiu nos dois duelos.

Ainda assim, o Real Madrid de José Mourinho vem demonstrando fragilidade e sofrendo gols em quase todos os jogos. Por outro lado, Barcelona e Atlético de Madrid, por exemplo, não foram vazados em três dos sete jogos disputados na La Liga, o que representa um aproveitamento bem superior em relação aos merengues neste início de temporada.

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Militão corre em treino do Real Madrid ao lado de seus companheiros (Foto: Divulgação)

Militão precisa se afastar das lesões para servir o Real e a Seleção

Ninguém discute a qualidade, a importância e a liderança de Éder Militão no Real Madrid. No entanto, o zagueiro precisa se afastar das lesões e garantir que ajudará seu clube por um período mais longevo na temporada, o que vem sendo uma dificuldade nos últimos anos.

Nas últimas três temporadas somadas, Militão disputou apenas 52 partidas com a camisa do Real Madrid, tendo desfalcado mais a equipe do que estado em campo. Nesse mesmo período, o defensor brasileiro totalizou cerca de 3376 minutos, o que é menor do que a minutagem de Pau Cubarsí com a camisa do Barcelona na temporada passada, uma vez que o espanhol participou de 3978 minutos em 48 partidas em 2025/2026.

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Desde a Copa América de 2024, Militão defendeu a a Seleção Brasileira apenas em três ocasiões nos amistosos contra Coreia do Sul, Senegal e Tunísia, realizados entre outubro e novembro de 2025. E naquele período, o jogador demonstrou o seu valor e sua importância na equipe de Carlo Ancelotti, que o conhece bem pelo tempo em que trabalharam juntos no Real Madrid.

Nos três confrontos, o Brasil foi vazado apenas contra a Tunísia, mas desde então vem sofrendo defensivamente. Desde o fim da Copa do Mundo, a Seleção fez dois amistosos contra a Austrália, onde sofreu três gols dos Socceroos. De 11 partidas realizadas em 2026, a equipe de Ancelotti só saiu de campo sem levar tentos em dois jogos: Haiti e Escócia.

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Em meio a esse cenário para Real Madrid e Seleção Brasileira, o retorno de Militão é cercado de expectativas para que ambos possam crescer defensivamente, elevarem seus desempenhos e conquistarem melhores resultados para seus objetivos.

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