Iliyan Filipov, presidente do Botev Plovdiv, é assassinado a tiros dentro de sua residência
Ministério da Bulgária confirmaram o homicídio e que a investigação está em andamento
Iliyan Filipov, presidente do Botev Plovdiv e empresário de destaque na Bulgária, foi assassinado a tiros durante a madrugada desta quarta-feira (30), na cidade de Plovdiv. Aos 53 anos, o dirigente foi encontrado morto em sua propriedade, após ser atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, segundo as informações divulgadas pelas autoridades locais.
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O Ministério Público e o Ministério do Interior da Bulgária confirmaram o homicídio e informaram que a investigação está em andamento. Até o momento, não havia suspeitos identificados publicamente, e as autoridades também não apontaram uma possível motivação para o crime. De acordo com os investigadores, não havia indicações de que Filipov tivesse recebido ameaças antes do assassinato.
A ocorrência mobilizou uma operação policial durante a madrugada. A área próxima ao local dos disparos foi isolada para preservar possíveis vestígios e permitir a coleta de provas. Equipes da polícia local e da Polícia Nacional também foram acionadas para tentar esclarecer as circunstâncias da morte.
Filipov teve papel importante na recuperação do Botev Plovdiv
A ligação de Filipov com o futebol ganhou força em 2025, quando o empresário assumiu o controle do Botev Plovdiv em meio a uma grave crise financeira. Naquele momento, o clube acumulava um déficit de 3,5 milhões de euros, situação que foi reduzida após a chegada do dirigente.
Além de comandar a equipe, Filipov também esteve diretamente envolvido na reconstrução do Estádio Hristo Botev. A empresa PIMK, da qual era fundador e principal nome, ficou responsável pelas obras de modernização do estádio. O projeto se tornou uma das principais marcas de sua passagem pelo clube.
A relação do empresário com as obras do estádio também provocou um conflito público com o prefeito de Plovdiv, Kostadin Dimitrov. A empresa de Filipov havia entrado em desacordo com a prefeitura por causa dos adiamentos no processo de licenciamento da etapa final da construção.
Fora do futebol, Filipov era conhecido por comandar a PIMK, empresa com atuação nos setores de transporte, logística e construção. A companhia é apontada no material divulgado pelas autoridades e pela imprensa local como uma das principais do país nesses segmentos.
Botev Plovdiv lamenta morte do presidente
Após a confirmação do assassinato, o Botev Plovdiv publicou uma mensagem de pesar e destacou a participação de Filipov na recuperação da instituição. O clube também associou o nome do dirigente à reconstrução do Estádio Hristo Botev.
– Iliyan Filipov permanecerá para sempre parte da história do Botev Plovdiv. Sua contribuição para salvar o clube no verão de 2025 e sua dedicação à causa "amarela e preta" serão lembradas por todos em nossa família – publicou o clube.
Na homenagem, o Botev também afirmou que o trabalho de Filipov ficará ligado à conclusão da reforma do estádio, que o clube descreveu como uma das principais instalações esportivas da Bulgária. A diretoria, os jogadores e os funcionários ainda prestaram condolências à família, aos amigos e às pessoas próximas do empresário.
As autoridades seguem investigando o homicídio para determinar as circunstâncias do ataque e identificar o responsável pelo disparo. Até o momento, não foram divulgados publicamente suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.
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