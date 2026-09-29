O Inter Miami foi derrotado fora de casa no último domingo (27) pelo Columbus Crew, em confronto válido pela MLS, e uma discussão entre Messi e um ex-atleta do Botafogo repercutiu nas redes sociais. Em vídeo de leitura labial feito por Velloso, o camisa 10 aparece se desentendendo com Santiago Rodríguez.

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No bate-boca, o argentino alega estar sendo desrespeitado pelo uruguaio antes de trocar xingamentos com o companheiro de profissão. A partida terminou em 2 a 1 para os donos da casa, com gols de Jamal Thiaré e Josef Martínez. O único gol do Inter Miami foi marcado justamente por Lionel Messi.

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Veja a discussão em vídeo:

Lionel Messi marcou na derrota do Inter Miami contra o Coumbus Cre2 (Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Flamengo e Palmeiras participarão da Messi Cup 2026; confira

Flamengo e Palmeiras estão entre os 16 clubes confirmados na segunda edição da Messi Cup, torneio sub-16 que será realizado em Miami, nos Estados Unidos, entre os dias 25 de outubro e 1º de novembro. A competição reúne equipes de diferentes países e tem como foco o desenvolvimento das categorias de base.

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A edição de 2026 terá o dobro de participantes em relação ao primeiro torneio, disputado no ano passado. Além dos dois brasileiros, a lista conta com grandes clubes da Europa e da América do Sul, como Barcelona, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Ajax e Benfica.

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A competição contará com seis equipes sul-americanas: Flamengo, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys e Independiente del Valle. O Inter Miami, clube de Lionel Messi, também estará presente, assim como a UE Cornellà.

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Pelo futebol europeu, estarão Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Inter de Milão, Ajax e Benfica.

A primeira edição da Messi Cup foi realizada em 2025 e terminou com o título do River Plate. A equipe argentina venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 na decisão e chegará à nova edição como atual campeã.

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Messi destaca importância para os jovens

Idealizador do torneio, Lionel Messi ressaltou a proposta da competição e a oportunidade de proporcionar aos jogadores uma experiência internacional ainda nas categorias de base.

— A Messi Cup foi criada para que os jovens possam desfrutar de uma experiência única, tanto dentro como fora do campo, em uma etapa muito importante de seu desenvolvimento, enquanto começam a entender o que significa competir no mais alto nível internacional — afirmou o craque argentino.