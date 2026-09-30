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Raphinha é cortado da Seleção Brasileira após nova lesão na coxa direita

Edema na coxa direita tira camisa 10 do Brasil de amistoso contra a Índia

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 08:35
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Raphinha conduz a bola para o Brasil durante amistoso com a Austrália
Raphinha conduz a bola para o Brasil durante amistoso com a Austrália (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Raphinha foi cortado da Seleção Brasileira na madrugada desta quarta-feira (30). O diagnóstico apontou um "pequeno edema muscular" na posterior da coxa direita, confirmado por exame de imagem após o atacante deixar o campo com desconforto no amistoso contra a Austrália. Nenhum atleta será convocado para a vaga do camisa 10.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a liberação ocorre por "precaução e visando sua pronta recuperação". Raphinha foi substituído no intervalo da partida disputada na terça-feira (29), contra a Austrália, em Brisbane. Antes de sair, anotou um gol de pênalti na vitória do Brasil por 4 a 2.

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A Seleção Brasileira volta a campo contra a Índia no sábado (3), em Calcutá.

➡️ Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira eleva preocupação no Barcelona

O corte interrompe uma sequência de alto rendimento. Na temporada, Raphinha soma 15 gols e quatro assistências em dez partidas. Na seleção, além de usar a camisa 10, havia assumido a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos.

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Problemas na coxa da direita são pesadelo antigo de Raphinha

Foi justamente um problema muscular na coxa direita que tirou o atacante de campo durante a Copa do Mundo, em duelo contra o Haiti pela fase de grupos. Na ocasião, o jogador não participou dos compromissos contra Escócia, Japão e Noruega.

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Em março, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos, Raphinha teve novamente o mesmo problema muscular na coxa direita. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos gramados.

Raphinha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
Raphinha em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
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