Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve' Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo

O atacante Anthony Valencia, de 23 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo (30) para assinar com o Flamengo, vindo do Royal Antwerp, da Bélgica. Em sua chegada ao aeroporto do Galeão, há momentos em que o jogador caminha com certa resistência, levantando desconfiança da torcida quanto ao seu condicionamento físico.

Anthony ainda passará por exames médicos nesta segunda-feira (31) para firmar contrato com o Flamengo. A chegada do equatoriano custou aproximadamente cerca de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões) aos cofres do Rubro-Negro.

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O Flamengo se aprofundou nas tratativas por Anthony Valencia após a saída do compatriota Gonzalo Plata, que já se apresentou ao Dínamo de Moscou. Revelado pelo Independiente del Valle, o ponta-direita integrou a seleção do Equador na Copa do Mundo deste ano.

Ataque é prioridade do Flamengo no mercado

Antes mesmo das saídas de Gonzalo Plata e Wallace Yan, o Flamengo já tratava o setor de ataque como o mais importante para buscar reforços nessa janela. Um atacante de beirada, pelo lado direito, e outro para jogar mais centralizado são os principais alvos do departamento de futebol rubro-negro nesse momento.

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Diretoria corre contra o tempo para fechar reforços

O Flamengo corre para fechar o mais rápido possível as contratações para o decorrer da temporada. Afinal, tem até a próxima sexta-feira para regularizar novos jogadores na Libertadores, em que enfrenta o Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final.

Anthony Valencia chega ao Rio para assinar com o Flamengo (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

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