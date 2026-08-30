Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Em momentos opostos, Abel Ferreira e Guanaes travam novo duelo

Equipe se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
Abel Ferreira e Rafael Guanaes no confronto
Abel Ferreira e Rafael Guanaes se enfrentam mais uma vez à frente de Palmeiras e Mirassol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da disputa entre as equipes, o confronto marca mais um encontro entre Abel Ferreira e Rafael Guanaes à frente de seus respectivos times.

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Os treinadores já se enfrentaram três vezes na carreira, com retrospecto equilibrado. Abel Ferreira venceu uma partida, enquanto Rafael Guanaes levou a melhor em outra. O terceiro duelo terminou empatado.

continua após a publicidade

O primeiro encontro aconteceu pelo Campeonato Brasileiro de 2025, quando o Mirassol venceu o Palmeiras por 2 a 1. No mesmo ano, as equipes empataram por 1 a 1. Em 2026, pelo Campeonato Paulista, o Verdão venceu por 1 a 0, dando a Abel Ferreira a vantagem no confronto direto.

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0, com gol de Flaco López, no Nubank Parque. Na ocasião, Rafael Guanaes estava suspenso, e a equipe do interior paulista foi comandada por Ivan Baitello.

continua após a publicidade

Abel Ferreira x Rafael Guanaes:

  • 3 jogos
  • 1 vitória de Abel
  • 1 empate
  • 1 vitória de Guanaes

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Jogos

  1. Palmeiras 1 x 0 Mirassol - Paulista 2026
  2. Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2025
  3. Palmeiras 1 x 1 Mirassol - Brasileirão 2025
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Campanha de Mirassol x Palmeiras

Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

➡️Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

continua após a publicidade

Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira no banco de reservas

Palmeiras

Veja a provável escalação do Palmeiras contra o Mirassol

Há 9 horas
Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Há 15 horas
Arte Mirassol x Palmeiras

Onde Assistir

Mirassol x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 16 horas
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão.

Palmeiras

Em busca da manutenção da liderança, Palmeiras desafia retrospecto equilibrado contra Mirassol

Há 22 horas
Erick Belé comemora gol marcado no primeiro jogo do Brasileirão sub-20

Futebol Nacional

Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20

Há 1 dia
Paulinho, atacante do Palmeiras

Palmeiras

Paulinho sofre nova lesão e acumula histórico de problemas físicos no Palmeiras

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Paulinho durante treinamento na Academia de Futebol

Paulinho sofre nova lesão muscular e vira desfalque no Palmeiras contra o Mirassol

Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

Flaco López em ação pelo Palmeiras

Em alta, Flaco López está perto de superar seu ano mais artilheiro no Palmeiras; veja evolução

Riquelme Fillipi Palmeiras Copinha

Palmeiras encaminha venda de Riquelme Fillipi para o Inter Miami; veja detalhes

Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil

Nubank Parque alcança marca de 9 milhões de torcedores em jogos do Palmeiras

Allan durante treinamento do Palmeiras

Jornal inglês analisa acerto do Manchester City com Allan, ex-Palmeiras

Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras

Anresf investiga venda da SAF do Vasco e veta relações com Palmeiras e Crefisa

Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Dupla titular tem lesão diagnosticada e vira baixa no Palmeiras; Gómez não preocupa

Felipe Melo durante o Seleção Sportv

Felipe Melo analisa atuação de Arias em Palmeiras x Santos: 'Reflexo'

Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos

Após vitória do Palmeiras, espanhóis se derretem por Flaco López: 'Impecável'

Jogo de volta está marcado para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Pedro Ivo aponta erro em derrota do Santos para Palmeiras

Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista aponta protagonista em Palmeiras x Santos