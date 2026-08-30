Em momentos opostos, Abel Ferreira e Guanaes travam novo duelo Equipe se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da disputa entre as equipes, o confronto marca mais um encontro entre Abel Ferreira e Rafael Guanaes à frente de seus respectivos times.

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Os treinadores já se enfrentaram três vezes na carreira, com retrospecto equilibrado. Abel Ferreira venceu uma partida, enquanto Rafael Guanaes levou a melhor em outra. O terceiro duelo terminou empatado.

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O primeiro encontro aconteceu pelo Campeonato Brasileiro de 2025, quando o Mirassol venceu o Palmeiras por 2 a 1. No mesmo ano, as equipes empataram por 1 a 1. Em 2026, pelo Campeonato Paulista, o Verdão venceu por 1 a 0, dando a Abel Ferreira a vantagem no confronto direto.

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0, com gol de Flaco López, no Nubank Parque. Na ocasião, Rafael Guanaes estava suspenso, e a equipe do interior paulista foi comandada por Ivan Baitello.

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Abel Ferreira x Rafael Guanaes:

3 jogos

1 vitória de Abel

1 empate

1 vitória de Guanaes

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Jogos

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Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Campanha de Mirassol x Palmeiras

O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

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Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

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