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Memphis perde pênalti, e Corinthians é eliminado da Libertadores

Alexis Castro marcou o gol da classificação do time argentino

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/09/2026 23:30
Atualizado há 0 minutos
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Memphis Depay durante a partida
Memphis Depay foi titular na partida (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

O Estudiantes venceu o Corinthians por 1 a 0 nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, e está na semifinal do torneio. O gol foi marcado pelo meia Alexis Castro.

Agora, o Estudiantes aguarda o vencedor de Flamengo x Independiente del Valle, que se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Maracanã. O clube brasileiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que ainda avança de fase. A data-base para os confrontos das semifinais é 13, 14 e 15 de outubro para os jogos de ida e 20, 21 e 22 do mesmo mês para a volta.

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Pouca emoção na primeira etapa

Corinthians e Estudiantes fizeram um primeiro tempo morno, com muita disputa no meio-campo, mas poucas chances reais de gol. Pelo lado do clube paulista, Memphis, Kaio César e, principalmente, Carrillo tiveram as principais oportunidades. Já pelo time argentino, Tobias Burgos arriscou uma bomba que passou por pouco e quase abriu o placar.

Memphis perde pênalti e Corinthians é eliminado

A segunda etapa teve o Estudiantes com mais posse de bola e atuando no campo de ataque, mas com poucas chances claras de gol. Já o Timão tentou responder e assustou em finalização de Matheus Bidu, obrigando Muslera a fazer grande defesa. Na reta final, Alexis Castro aproveitou cruzamento de Palacios e acertou um belo chute, abrindo o placar. Quando a partida caminhava para o fim, uma mão de Tomás Palacios dentro da área resultou em pênalti após orientação do VAR. Na cobrança, Memphis Depay teve a chance de empatar, mas isolou a finalização e confirmou a eliminação do Corinthians.

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Visão do Lance!

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O atacante Memphis Depay teve a chance de empatar o jogo diante do Estudiantes com uma cobrança de pênalti no último minuto, mas isolou a finalização e praticamente definiu a eliminação do Corinthians.

Deu aula 🏅

Não só pelo gol, mas Alexis Castro conseguiu criar as principais ações do jogo durante a partida. Com forte presença, dominou o meio-campo e criou as principais jogadas do time argentino.

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Ficou abaixo 📉

O Corinthians fez uma partida abaixo em todas as partes do campo. Com pouca criação ofensiva, sofreu para atacar. Maior nome e salário do time em campo, Memphis Depay fez uma partida abaixo do esperado e, apesar da chance de cobrar um pênalti e colocar o Timão no jogo, isolou a finalização e confirmou a atuação ruim nesta noite.

Carrillo durante disputa no meio-campo
Corinthians e Estudiantes se enfrentaram na Neo Química Arena pela semifinal da Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Estudiantes

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 0x1 Estudiantes
Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Alexis Castro (41'/2ºT);
🟨 Cartões amarelos: Breno Bidon e Rodrigo Garro (COR); González Pírez e Tomás Palacios (EST)
🟥 Cartões vermelhos: (COR);

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Alejandro Velázquez (VEN)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Lingard), Carrillo (André), Breno Bidon (Pedro Raul) e Rodrigo Garro; Kaio César (Gui Negão) e Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)
ESTUDIANTES: Muslera; Mancuso (Meza), Nuñez, González Pirez e Tomás Palacios; Rodríguez (Gabriel Neves), Piovi e Alexis Castro; Joaquín Correa (Pérez) e (Mori), Carrillo e Tobio Burgos (Cetré). (Técnico: Jorge Almirón)

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