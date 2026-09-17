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Sormani elege culpado em eliminação do Santos: 'Um desastre'

Eliminado da Sul-Americana, o Santos disputa somente o Brasileirão agora

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
17/09/2026 09:59
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Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)
Peixe foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro na Arena MRV (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos foi eliminado após perder por 4 a 2 no tempo normal para o Atlético-MG e, nos pênaltis, foi superado por 3 a 1, na Arena MRV, no jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Com a eliminação, o jornalista e torcedor do Peixe, Fábio Sormani, apontou os possíveis responsáveis pela derrota.

Em vídeo publicado em seu canal do YouTube, o jornalista destacou o técnico Cuca como principal responsável pela eliminação, ressaltando diversos erros nas substituições durante a partida e escolhas táticas equivocadas.

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Quem são os culpados pela eliminação do Santos?

Para Sormani, o confronto desta quarta-feira (16) teve diversos momentos com erros; entretanto, as decisões táticas do técnico do Santos, Cuca, foram o grande destaque da noite. O jornalista comparou com a derrota na final da Libertadores de 2020/21:

- Um jogo que estava controlado, com o Atlético entregue, o Cuca vai e tira os meias, coloca defensor, mais um zagueiro no time. Ele c**** o time! Todo jogo decisivo é assim, foi dessa maneira quando ele entregou a final da Libertadores contra o Palmeiras. O Santos estava jogando direitinho, tudo funcionando, para quê foi tirar os titulares? O time ficou sem poder de ação. Tinha tudo para se classificar, tinha muito mais time que o Atlético. Primeiro tempo irreconhecível - disparou o especialista em futebol.

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➡️Torcedores do Santos apontam culpado por eliminação na Sul-Americana

Para completar sua fala, o comentarista apontou dois jogadores com atuação abaixo do esperado e destacou que a culpa não é somente do comandante do Peixe:

- Gustavinho, que falhou nos dois gols do Atlético, um desastre! O gol logo de cara destruiu o Santos. Vai dormir, Cuca! O time deixou de arrecadar 800 mil dólares (R$ 4 milhões), e agora, como faz? Os jogadores também têm culpa nisso. O quarto gol do Atlético saiu de um erro do Brazão, ele erra e a bola volta para o Atlético, sai gol. Eu não aguento mais esse goleiro. Pegou um pênalti, foi bem, mas, de resto, não saiu na foto de nenhuma outra cobrança, manda embora! - concluiu Sormani.

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Eliminado da Sul-Americana, o Santos busca engrenar no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Eliminado da Sul-Americana, o Santos busca engrenar no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de uma partida muito movimentada, com o Atlético conseguindo se impor e encontrar caminhos para deixar o confronto igualado. Logo aos 17 segundos, no primeiro lance da partida, o Galo abriu o placar com Bernard. Pouco depois, ampliou a vantagem com Reinier, aproveitando o bom momento e o volume ofensivo apresentado pela equipe.

Quando o Santos se mostrava abalado na partida e o Atlético tinha as melhores oportunidades, o Peixe encontrou um gol em uma bola parada. Em uma cobrança de falta, a bola desviou em Lyanco e entrou contra, fazendo com que o Galo voltasse a ficar atrás no placar agregado.

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Mesmo com o gol sofrido, o Atlético não se abateu e voltou a se lançar ao ataque, buscando recuperar a vantagem. Em uma jogada em que o Santos tentou sair para o jogo e deixou espaços, o Galo aproveitou uma rápida transição para marcar mais uma vez com Reinier e deixar tudo igual no confronto.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Santos voltou mais organizado, com a marcação encaixada e buscando novamente as investidas ofensivas. O Atlético, por outro lado, não conseguiu repetir o desempenho do primeiro tempo e teve muitas dificuldades para jogar e criar oportunidades.

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Em uma boa jogada de Arthur, o meia encontrou espaço para colocar a bola na área. Lyanco tentou fazer o corte, mas não conseguiu afastar, e Gabigol aproveitou para marcar o segundo gol do Santos. O gol colocou o Peixe novamente em vantagem no placar agregado e deixou o Atlético em situação mais complicada na busca pela classificação.

O Galo, no entanto, conseguiu pressionar nos minutos finais e buscou o gol que levaria a partida para os pênaltis. Nos acréscimos, Cuello marcou de cabeça e deixou o placar agregado novamente empatado, levando a decisão para as penalidades.

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Pênaltis

Nos pênaltis, Gabriel Delfim foi o grande herói do Atlético. O goleiro, que substituiu Éverson, machucado, defendeu três cobranças e foi decisivo para colocar o Galo nas semifinais da Copa Sul-Americana.

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O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Galo venceu o Santos por 4 a 2 no tempo normal, nesta quarta-feira (16)

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