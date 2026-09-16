O atacante Gabigol viveu momentos de altos e baixos durante a partida entre Atlético-MG e Santos, que terminou com a eliminação do time paulista nas quartas de final da Sul-Americana, nesta quarta-feira (16), na Arena MRV. O jogador marcou um dos gols no tempo regulamentar, quando o Galo venceu por 4 a 2, mas perdeu um dos pênaltis na decisão.

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Após a partida, o camisa 9 santista falou com a imprensa na zona mista do estádio atleticano. Disse que a eliminação é "dolorida" e analisou a partida.

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— Hoje é sofrer. Eu, particularmente, acreditava muito que seríamos campeões, ainda mais com os jogadores que chegaram, pois, se a gente passasse, teria os reforços. Agora é continuar nossa arrancada para conseguir uma pré-Libertadores, quem sabe... A gente vem em uma sequência muito boa, mas é muito dolorido. A gente poderia ter passado. Tomar gol nos últimos minutos é ainda mais dolorido. Fizemos dois gols neles, tínhamos condições de passar — disse Gabigol.

Gabigol também falou que o time precisa levantar a cabeça para pensar no Brasileirão daqui para frente, já que é a única competição que resta ao Santos. O atacante acredita que a arrancada que o Peixe vem pode ajudar a, de repente, sonhar com uma vaga na parte de cima da tabela e beliscar uma pré-Libertadores.

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— Temos o Brasileiro pela frente, jogo sábado que é importante e temos que vencer. A gente joga em um clube muito grande, temos o jogo (contra o Remo) para trabalhar aqui (Belo Horizonte) e vamos direto para lá (Belém), para descansar melhor. Precisamos vencer sábado — avaliou o camisa 9 do Peixe.

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