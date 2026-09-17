Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

VÍDEO: confira a reação de Martinelli ao ser convocado para a Seleção Brasileira

Imagens mostram comemoração em família e oração do volante após ligação

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 13:40
Supervisionado porGustavo Loio,
Favorite o Lance! no Google
Martinelli gesticula e dá resposta em coletiva no Fluminense
Cria de Xerém com mais jogos no time profissional, Martinelli é tratado como peça inegociável nas Laranjeiras (Foto: João Fraga/Lance!)

A primeira convocação de Martinelli para a Seleção Brasileira principal rendeu momentos de pura emoção nos bastidores. A mulher do meio-campista do Fluminense, Laura Bacurau, divulgou nas redes sociais o vídeo que registra a reação do atleta de 24 anos ao receber a notícia por telefone, na sala de sua casa, após a confirmação do corte do atacante João Pedro por lesão.

➡️Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

A publicação contrasta dois momentos vividos pela família. No primeiro trecho, gravado na semana passada, o casal aparece desapontado ao acompanhar o anúncio oficial de Carlo Ancelotti e constatar que o nome do volante não constava na lista inicial. O desfecho comemora a reviravolta ocorrida nesta quarta-feira (16).

continua após a publicidade
Martinelli na vitória do Fluminense sobre o Vasco, pelo Brasileiro
Cria de Xerém com mais jogos no time profissional, volante é tratado como peça inegociável nas Laranjeiras (Foto: Marina Garcia / Fluminense / Divulgação)

Capturadas pela câmera de segurança da residência, as imagens mostram o jogador sorrindo enquanto atende à ligação. Ao desligar o telefone, Martinelli dá saltos de alegria e corre para abraçar e beijar a esposa e o filho pequeno. Logo em seguida, o volante se dirige a um altar com imagens religiosas, faz o sinal da cruz e faz uma oração em agradecimento.

O meio-campista já figurava na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa para a Copa do Mundo de 2026 e alimentava a expectativa de ganhar uma oportunidade na reformulação promovida para o ciclo até 2030. Embora tivesse ficado fora na relação que contou com nomes como Andrey Santos, Breno Bidon, Bruno Guimarães, Danilo, Douglas Luiz e Gabriel Bontempo, a lesão de João Pedro no Chelsea abriu espaço para o atleta tricolor.

continua após a publicidade

A chamada de Martinelli também marca um feito para a base das Laranjeiras. Ele se tornou o quarto integrante da vitoriosa "Geração de Ouro" do sub-17 a alcançar a Seleção principal, juntando-se a André, Luiz Henrique e João Pedro.

O jogador se apresentará ao grupo brasileiro para o início dos compromissos na Oceania e Ásia. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Em seguida, a delegação parte para Calcutá, onde mede forças contra a Índia no dia 3 de outubro.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Martinelli comemora classificação do Fluminense

Fluminense

Fluminense encerra jejum de dois anos com convocação de Martinelli

Há 4 horas
Fluminense perfilado antes do duelo com o Platense na Libertadores

Fluminense

Fluminense conhece adversário na semifinal da Libertadores

Há 16 horas
Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Fluminense e Palmeiras fazem terceiro mata-mata da história; veja retrospecto

Há 16 horas
Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Futebol Internacional

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Há 18 horas
Torcida do Platense invadiu o gramado após queda para o Fluminense

Fluminense

Platense pode sofrer punição pesada após invasão e confusão contra o Fluminense

Há 20 horas
Martinelli em ação pelo Fluminense

Fluminense

Martinelli chega à Seleção com versatilidade, rodagem e protagonismo no Fluminense

Há 21 horas
Mais LANCE!
Canobbio comemorando gol pelo Fluminense

Vote: quem você quer ver contra o Fluminense na semifinal da Libertadores?

Martinelli em ação pelo Fluminense

Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Palermo gesticula em Fluminense x Platense

Técnico do Platense, Palermo se encanta com atacante do Fluminense: 'Baita jogador'

Thiago Silva em Platense x Fluminense

Thiago Silva valoriza elenco do Fluminense, mas reconhece atuação ruim: 'Ponto de interrogação'

Taça da Libertadores

Conmebol promove evento no Rio com lendas e taça da Libertadores

Time do Fluminense comemora classificação na Libertadores

Análise: classificação mostra duas faces do Fluminense e deixa lição para semifinal da Libertadores

Guga comemora classificação do Fluminense sobre o Platense

Guga explica confusão generalizada em Platense x Fluminense e celebra classificação: 'Sonho vivo'

Marcão em classificação do Fluminense na Libertadores

Marcão valoriza classificação do Fluminense na Libertadores e projeta semifinal: 'Serve de aprendizado'

Torcedores do Platense invadem gramado após eliminação na Libertadores para o Fluminense

Torcida do Platense invade o gramado após queda para o Fluminense na Libertadores; Freytes é agredido

Fluminense bateu o Platense na Libertadores

Fluminense garante quantia milionária por classificação sobre o Platense; veja total arrecadado

Equipe do Fluminense perfilada para a partida contra o Platense, pela Libertadores

Semifinal da Libertadores: quando e contra quem joga o Fluminense?

Canobbio comemora com os companheiros o gol em Platense x Fluminense

Fluminense supera apagão com brilho de Canobbio e avança à semifinal da Libertadores

Renê durante Platense e Fluminense, pela Libertadores

Lateral vira alvo em Platense x Fluminense após gols: 'Patético'