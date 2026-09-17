VÍDEO: confira a reação de Martinelli ao ser convocado para a Seleção Brasileira
Imagens mostram comemoração em família e oração do volante após ligação
A primeira convocação de Martinelli para a Seleção Brasileira principal rendeu momentos de pura emoção nos bastidores. A mulher do meio-campista do Fluminense, Laura Bacurau, divulgou nas redes sociais o vídeo que registra a reação do atleta de 24 anos ao receber a notícia por telefone, na sala de sua casa, após a confirmação do corte do atacante João Pedro por lesão.
➡️Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira
A esposa do Martinelli postou esse vídeo do momento da convocação na semana passada e a reação dele ontem ao descobrir que havia sido convocado para a seleção brasileira. pic.twitter.com/P7xum6jKrS— Gabriel Souza | CartolaTricolor✝️ (@gabrielffc17) September 17, 2026
A publicação contrasta dois momentos vividos pela família. No primeiro trecho, gravado na semana passada, o casal aparece desapontado ao acompanhar o anúncio oficial de Carlo Ancelotti e constatar que o nome do volante não constava na lista inicial. O desfecho comemora a reviravolta ocorrida nesta quarta-feira (16).
Capturadas pela câmera de segurança da residência, as imagens mostram o jogador sorrindo enquanto atende à ligação. Ao desligar o telefone, Martinelli dá saltos de alegria e corre para abraçar e beijar a esposa e o filho pequeno. Logo em seguida, o volante se dirige a um altar com imagens religiosas, faz o sinal da cruz e faz uma oração em agradecimento.
O meio-campista já figurava na pré-lista enviada por Ancelotti à Fifa para a Copa do Mundo de 2026 e alimentava a expectativa de ganhar uma oportunidade na reformulação promovida para o ciclo até 2030. Embora tivesse ficado fora na relação que contou com nomes como Andrey Santos, Breno Bidon, Bruno Guimarães, Danilo, Douglas Luiz e Gabriel Bontempo, a lesão de João Pedro no Chelsea abriu espaço para o atleta tricolor.
A chamada de Martinelli também marca um feito para a base das Laranjeiras. Ele se tornou o quarto integrante da vitoriosa "Geração de Ouro" do sub-17 a alcançar a Seleção principal, juntando-se a André, Luiz Henrique e João Pedro.
O jogador se apresentará ao grupo brasileiro para o início dos compromissos na Oceania e Ásia. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Em seguida, a delegação parte para Calcutá, onde mede forças contra a Índia no dia 3 de outubro.
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