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Veja gols em Atlético x Fluminense: Galo marca três no segundo tempo

Com vitória, Galo salta para 7ª colocação

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 17:55
Atualizado há 34 minutos
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Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense
Reinier abriu o placar em Atlético MG x Fluminense (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético voltou inspirado do intervalo e marcou um gol após o outro sobre o Fluminense na Arena MRV. O primeiro veio pelos pés de Reinier, com assistência de Cuello, aos 16 minutos do segundo tempo. Apenas dois minutos depois, Cuello deixou o seu, ampliando para a equipe mandante. Aos 36 veio o terceiro, com Vitor Fernandes para fechar o caixão.

Com a vitória, o Atlético soma 39 pontos e salta para a 7ª colocação, enquanto o Fluminense permanece em 4°, com 45 pontos. Veja os gols do jogo abaixo:

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Resumo do jogo

1° tempo

A primeira etapa teve alternância de domínio entre as duas equipes. O Fluminense começou melhor, com mais controle da partida e presença ofensiva nos minutos iniciais. Na sequência, o Atlético conseguiu se recuperar, retomou o controle do jogo e passou a criar chegadas perigosas.

Apesar das oportunidades, as duas equipes encontraram dificuldades no acabamento das jogadas e não conseguiram transformar as chances criadas em finalizações efetivas, mantendo o placar zerado até o intervalo.

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Atlético vence o Fluminense na Arena MRV
Atlético vence o Fluminense na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

2° tempo

Na segunda etapa, o jogo foi de apenas uma equipe. O Atlético se impôs, passou a controlar as ações e encontrou os gols para construir a vitória. Reinier abriu o placar com um golaço e, menos de dois minutos depois, Cuello aproveitou um erro na saída de bola do Fluminense. Freytes tentou driblar, foi interceptado pelo atacante, que roubou a bola em zona perigosa e ampliou a vantagem.

Pouco depois, o Galo voltou a aproveitar uma sobra dentro da área após uma disputa e Vitão apareceu para marcar o terceiro. Depois de um primeiro tempo de dificuldades no acabamento, o Atlético foi muito mais eficiente na etapa final, aproveitou os erros do adversário e transformou a superioridade em uma vitória convincente.

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