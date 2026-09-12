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Atlético se impõe no segundo tempo e vence o Fluminense no Brasileirão

Galo marcou os gols na segunda etapa e venceu por 3 a 1 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/09/2026 17:54
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Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo construiu a vantagem no segundo tempo, quando dominou as ações e conseguiu transformar a superioridade em gols. Reinier, Cuello e Vitão balançaram as redes para o time alvinegro, enquanto Castillo descontou para o Fluminense no fim da partida, mas não foi suficiente para evitar a derrota.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Fluminense por 3 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo construiu a vantagem no segundo tempo, quando dominou as ações e conseguiu transformar a superioridade em gols. Reinier, Cuello e Vitão balançaram as redes para o time alvinegro, enquanto Castillo descontou para o Fluminense no fim da partida, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 39 pontos e subiu uma posição, alcançando a 7ª colocação na tabela. Já o Fluminense perdeu a oportunidade de assumir a terceira posição e permanece em 4º lugar, com 45 pontos.

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Atlético-MG x Fluminense: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa teve alternância de domínio entre as duas equipes. O Fluminense começou melhor, com mais controle da partida e presença ofensiva nos minutos iniciais. Na sequência, o Atlético conseguiu se recuperar, retomou o controle do jogo e passou a criar chegadas perigosas.

Apesar das oportunidades, as duas equipes encontraram dificuldades no acabamento das jogadas e não conseguiram transformar as chances criadas em finalizações efetivas, mantendo o placar zerado até o intervalo.

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Natanael e Arana em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Natanael e Arana em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o jogo foi de apenas uma equipe. O Atlético se impôs, passou a controlar as ações e encontrou os gols para construir a vitória. Reinier abriu o placar com um golaço e, menos de dois minutos depois, Cuello aproveitou um erro na saída de bola do Fluminense. Freytes tentou driblar, foi interceptado pelo atacante, que roubou a bola em zona perigosa e ampliou a vantagem.

Pouco depois, o Galo voltou a aproveitar uma sobra dentro da área após uma disputa e Vitão apareceu para marcar o terceiro. Depois de um primeiro tempo de dificuldades no acabamento, o Atlético foi muito mais eficiente na etapa final, aproveitou os erros do adversário e transformou a superioridade em uma vitória convincente.

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Cuello celebra gol em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello celebra gol em Galo x Flu (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital da partida foi o primeiro gol, que abriu os caminhos para a vitória atleticana. Reinier recebeu de Cuello na entrada da área e acertou o ângulo, marcando um golaço e dando ao Atlético a confiança necessária para assumir de vez o controle da partida.

Deu aula 🏅

Cuello foi o grande nome da partida. O atacante marcou um gol, deu uma assistência e teve participação decisiva na vitória do Atlético. Além da contribuição ofensiva, também se destacou pela entrega durante a recomposição, mostrando intensidade nos dois lados do campo.

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Ficou abaixo 📉

Freytes teve uma atuação muito ruim. O zagueiro encontrou dificuldades para conter o ataque do Atlético durante a partida e ainda cometeu uma falha individual decisiva no segundo gol. Ao tentar driblar na saída de bola, perdeu a posse para Cuello e acabou entregando a bola ao atacante, que aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem do Galo.

Ficha do jogo ✅

Atlético-MG x Fluminense
27° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 12 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Reinier, Cuello, Vitão (CAM)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Kevin Castaño, Fred, Alan Franco e Bernard; Cuello e Reinier.

Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Júlio Fideles, Igor Rabelo, Freytes, Arana; Otávio, Nonato, Lucho Acosta, Savarino; Canobbio e Castillo

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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