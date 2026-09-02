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Gabigol fala sobre possível retorno ao Cruzeiro: 'Ainda acho que pode dar certo'

O atacante deve retornar ao Cruzeiro no início de 2027

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 18:11
Atualizado há 54 minutos
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Gabigol pelo Cruzeiro
Gabigol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o final desta temporada, o atacante Gabigol comentou sobre um possível retorno ao clube mineiro. O jogador afirmou que acredita que a parceria pode dar certo e considera difícil a permanência no Peixe.

– O meu último ano no Flamengo foi conturbado, mas não seria fácil sair do Flamengo. Apertar minha mão e desistir. Eu queria algo novo. Ainda acho que o Cruzeiro é um projeto que será vencedor. Tem um grande time, um grande presidente, uma grande torcida, uma grande cidade. Eu ainda acho que fiz a escolha certa. E também as pessoas que trabalham lá, desde o primeiro contato. Tudo muito leve, não teve pressão. Não foi um erro. Tenho mais dois anos de contrato, ainda acho que vai dar certo no fim – disse Gabigol em entrevista ao canal Clear TV.

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– Tenho que voltar para lá. Tem tempo para resolver isso. Mas sendo sincero, mas ficar aqui é muito difícil por questões financeiras do clube. Ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro. Tivemos um grande ano, ficamos em terceiro lugar no Brasileiro. Claro que fica marcado o pênalti que eu perdi contra o Corinthians, mas faz parte. Se tiver que bater de novo, vou bater. Mas ainda acho que o Cruzeiro é um projeto que vai dar certo – prosseguiu.

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Relação de Gabigol com Pedrinho

Além disso, Gabigol ressaltou sua relação com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele também projetou o sucesso da Raposa nas próximas temporadas.

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Gabigol comemora gol pelo Cruzeiro
Gabigol comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Muito gente boa. Falo com ele direto. Eu vir para cá foi uma conversa com ele durante o ano todo. Falei que precisava jogar mais, ter minutos, me sentir importante. Naquele momento do projeto do Cruzeiro tinha o Kaio, artilheiro do Brasileiro. Acho que tive um ano muito bom, claro que não foi o que esperam de mim, muitos gols e resolver jogos. Mas tive meu papel, foi um ano bom. Mas precisava ser titular, um time que precisa de mim. O que sempre me motivou. Agradecer ele pode deixar. Falei que viria fazer meus gols e voltaria melhor ainda

Difícil bater com Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro começou em 2025 algo que o Flamengo começou em 2013. É importante brigar e estar nesses momentos. Cada vez mais o Cruzeiro vai chegar e a chance de vencer é maior. É difícil brigar com os dois pelo tempo. Mas, daqui alguns anos, vai brigar.

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