Demonstrando certa timidez, certamente ainda se adaptando à rotina na Seleção Brasileira, o meia Gabriel Bontempo disse estar vivendo um sonho por integrar o grupo de Carlo Ancelotti que está na Austrália em preparação para os três amistosos desta data Fifa. O jogador do Santos afirmou que quer desfrutar o período e aproveitou para exaltar um colega de equipe que tem longa história também pelo Brasil: Neymar.

➡️Bruno Guimarães diz que bate mais mil pênaltis pela Seleção

— Neymar é um grande ídolo. Falo lá com todo mundo (no Santos) que realizo um sonho de estar jogando com ele, de ter essa oportunidade de poder conviver o dia a dia lá com ele. Ele é um cara que é fora da curva. Agradeço demais também porque ele, não só comigo, mas com todos os jovens lá que sobem no Santos, dá uma força para a gente, dá conselho. É um cara que é extraclasse, muito craque, e também tem experiência, já viveu muito disso. Agradeço demais pelos conselhos — declarou Bontempo, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (23), em Brisbane.

continua após a publicidade

Além de Neymar, Gabriel Bontempo falou sobre o convívio com outros jogadores do Santos que já defenderam a Seleção Brasileira, como Gabriel Barbosa e, agora, Philippe Coutinho.

— Estou rodeado de craques que também vestiram a camisa da Seleção, e eles têm me ajudado bastante também. Desde que se soube que teria a oportunidade de vir para cá, me deram conselhos, ajudaram como ajudavam antes também. Poder tê-los lá no grupo do Santos, que já tem a experiência, foi muito importante para mim para já saber como é que é e já me preparar — comentou o meia.

continua após a publicidade

Na Seleção Brasileira, Gabriel Bontempo espera aproveitar ao máximo também para entender o que espera o técnico Carlo Ancelotti, que já declarou a busca por meias com mobilidade.

— É procurar, ver jogadores com essa característica, que eu vejo no futebol europeu também. Perguntar para para a comissão, eles têm um feedback do que eu posso fazer, do que eu posso melhorar e evoluir, para que eu possa aproveitar essa oportunidade, desfrutar e procurar, e bem, deixar uma boa imagem.

continua após a publicidade

Gabriel Bontempo diz que quer desfrutar do período na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Gabriel Bontempo na Seleção Brasileira

Reencontro com Jair

— Foi muito legal encontrar ele aqui, ele é um grande amigo, né, como ele comentou, a gente morou junto no começo da nossa trajetória no Santos, no Sub-10 para o Sub-11, então, fui muito feliz, é um grande amigo meu.

Ídolos e em quem se inspira

— Como ídolo, como eu citei é o Neymar, sempre gostei muito, tanto do Neymar quanto do Philippe Coutinho. Sempre fui muito fã dos dois e hoje tenho a oportunidade de jogar com eles no Santos. E do futebol atual que acompanho, gosto muito do futebol do Pedri, do Barcelona, também gosto muito do futebol do Bellingham, são esses caras que gosto de acompanhar hoje no futebol.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.