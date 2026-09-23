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No Santos e na Seleção, Neymar é inspiração para Gabriel Bontempo

Meia exalta ajuda do ídolo e fala que é privilégio jogar com craque no Santos

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 03:11
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Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane
Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Demonstrando certa timidez, certamente ainda se adaptando à rotina na Seleção Brasileira, o meia Gabriel Bontempo disse estar vivendo um sonho por integrar o grupo de Carlo Ancelotti que está na Austrália em preparação para os três amistosos desta data Fifa. O jogador do Santos afirmou que quer desfrutar o período e aproveitou para exaltar um colega de equipe que tem longa história também pelo Brasil: Neymar. 

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— Neymar é um grande ídolo. Falo lá com todo mundo (no Santos) que realizo um sonho de estar jogando com ele, de ter essa oportunidade de poder conviver o dia a dia lá com ele. Ele é um cara que é fora da curva. Agradeço demais também porque ele, não só comigo, mas com todos os jovens lá que sobem no Santos, dá uma força para a gente, dá conselho. É um cara que é extraclasse, muito craque, e também tem experiência, já viveu muito disso. Agradeço demais pelos conselhos — declarou Bontempo, em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (23), em Brisbane.

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Além de Neymar, Gabriel Bontempo falou sobre o convívio com outros jogadores do Santos que já defenderam a Seleção Brasileira, como Gabriel Barbosa e, agora, Philippe Coutinho.

— Estou rodeado de craques que também vestiram a camisa da Seleção, e eles têm me ajudado bastante também. Desde que se soube que teria a oportunidade de vir para cá, me deram conselhos, ajudaram como ajudavam antes também. Poder tê-los lá no grupo do Santos, que já tem a experiência, foi muito importante para mim para já saber como é que é e já me preparar — comentou o meia.

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Na Seleção Brasileira, Gabriel Bontempo espera aproveitar ao máximo também para entender o que espera o técnico Carlo Ancelotti, que já declarou a busca por meias com mobilidade.

— É procurar, ver jogadores com essa característica, que eu vejo no futebol europeu também. Perguntar para para a comissão, eles têm um feedback do que eu posso fazer, do que eu posso melhorar e evoluir, para que eu possa aproveitar essa oportunidade, desfrutar e procurar, e bem, deixar uma boa imagem.

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Gabriel Bontempo durante coletiva de imprensa pela Seleção, em Brisbane
Gabriel Bontempo diz que quer desfrutar do período na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Outros trechos da entrevista de Gabriel Bontempo na Seleção Brasileira

Reencontro com Jair

— Foi muito legal encontrar ele aqui, ele é um grande amigo, né, como ele comentou, a gente morou junto no começo da nossa trajetória no Santos, no Sub-10 para o Sub-11, então, fui muito feliz, é um grande amigo meu.

Ídolos e em quem se inspira

— Como ídolo, como eu citei é o Neymar, sempre gostei muito, tanto do Neymar quanto do Philippe Coutinho. Sempre fui muito fã dos dois e hoje tenho a oportunidade de jogar com eles no Santos. E do futebol atual que acompanho, gosto muito do futebol do Pedri, do Barcelona, também gosto muito do futebol do Bellingham, são esses caras que gosto de acompanhar hoje no futebol.

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