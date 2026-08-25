Técnico do Tottenham elogia Savinho, mas faz alerta Atacante chega com grandes expectativas ao clube londrino

Técnico do Tottenham, De Zerbi elogiou a contratação de Savinho como novo reforço de sua equipe para a temporada. Em coletiva, o treinador citou os principais pontos positivos do brasileiro e o quão útil o ponta será nos Spurs.

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- Acho que, se analisarmos a última temporada, precisamos de atacantes capazes de vencer duelos individuais, de criar jogadas, de gerar chances de gol. Não se trata de marcar gols, mas em termos de um contra um, ele é um dos melhores jogadores. Ele pode jogar na direita e na esquerda. Conheço-o há muito tempo, desde os tempos de Brighton.

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Além de elogiar Savinho, De Zerbi fez um alerta sobre um ponto que o novo reforço do Tottenham precisa melhorar para se tornar mais completo. O treinador espera fazer com que o atleta evolua e marque mais gols.

- Não sei se sou a pessoa certa para dizer isso, mas com certeza, para melhorar, ele precisa alcançar esse objetivo. Acho que o jogador é muito bom no um contra um, muito bom em criar chances de gol, e para ser completo, ele precisa marcar gols. Se você analisar os outros melhores pontas do mundo, muitos deles marcam de 10 a 15 gols por temporada.

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Nesta quarta-feira (26), o Tottenham enfrenta o Charlton pela Copa da Liga Inglesa, às 15h45 (de Brasília). No entanto, De Zerbi não confirmou se contará com Savinho após a derrota dos Spurs na estreia da Premier League para o Brentford.

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