Savinho deixa apelido de lado e retoma nome verdadeiro no Tottenham
Jogador passará a ser chamado de Sávio
A chegada de Savinho ao Tottenham marca também uma mudança na forma como o atacante brasileiro será identificado dentro de campo. Depois de mais de dois anos utilizando o apelido que ganhou na Seleção Brasileira, o jogador decidiu voltar a usar Sávio na camisa e será o nome estampado no uniforme número 17 dos Spurs.
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A alteração foi percebida logo no anúncio da contratação. O Manchester City se despediu do atacante utilizando "Savinho", enquanto o Tottenham o apresentou como "Savio". A escolha retoma o primeiro nome do jogador, cujo nome completo é Sávio Moreira de Oliveira, e encerra um período em que o diminutivo se tornou sua principal identificação no futebol europeu.
Como surgiu o nome Savinho?
O apelido foi adotado pelo brasileiro em 2024, quando recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Na ocasião, "Savinho" apareceu nas costas da camisa do atacante, que gostou da forma como foi identificado e decidiu mantê-la posteriormente.
Quando deixou o Girona e foi contratado pelo Manchester City, ainda naquele ano, o jogador pediu para continuar utilizando o apelido no uniforme. A escolha acompanhou toda a sua passagem pelo clube inglês e fez com que "Savinho" se consolidasse como o nome pelo qual passou a ser reconhecido internacionalmente.
Agora, no entanto, o brasileiro decidiu retornar à forma original. No Tottenham, não haverá mais o diminutivo na camisa: o atacante será identificado como Sávio, mantendo apenas uma versão abreviada de seu nome completo.
Novo nome, mesma trajetória no futebol inglês
Apesar da mudança na camisa, Sávio chega ao Tottenham carregando a trajetória construída desde sua passagem pelo Girona. Foi no clube espanhol que o brasileiro ganhou projeção internacional, depois de uma temporada de destaque que terminou com o terceiro lugar de La Liga e a classificação inédita da equipe para a Champions League.
Após duas temporadas no Manchester City, o brasileiro assinou com o Tottenham em uma negociação de 85 milhões de libras, sendo 75 milhões de libras fixos e outros 10 milhões em bônus. O acordo transformou a saída do atacante na maior venda da história do clube de Manchester.
No Manchester City, o atacante disputou 84 partidas e marcou sete gols. Pela Seleção Brasileira, soma 13 jogos e um gol desde sua estreia, em março de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley.
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