Escalação do Flamengo contra o Remo chama atenção: 'Pelo visto'

O Flamengo enfrenta o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Leonardo Jardim realizou algumas mudanças em comparação ao último compromisso do rubro-negro, que chamaram a atenção dos torcedores.

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A principal mudança foi a presença de Arrascaeta entre os titulares. O uruguaio retorna à equipe no lugar de Lucas Paquetá, que inicia a partida contra o Remo no banco de reservas.

Além dessa mudança, o atacante Luiz Araújo também retorna aos titulares. O camisa 7 está no lugar de Jorge Carrascal, que também inicia a partida como uma opção para o técnico Leonardo Jardim ao longo do confronto. Veja abaixo a repercussão da escalação:

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