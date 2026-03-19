Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Remo

Equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
19:02
Leonardo Jardim em Flamengo x Cruzeiro
imagem cameraLeonardo Jardim em jogo do Flamengo (Foto: Divulgação)
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Remo na noite desta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão. No Maracanã, o treinador português optou por escalar o ataque com o trio Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. No meio, Arrascaeta volta e joga ao lado de Jorginho e Pulgar. Paquetá começa no banco.

Escalação do Flamengo

O Flamengo entra em campo com a seguinte equipe: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo; Lino, Cebolinha e Pedro.

Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desfalques

Para o jogo desta quinta, Jardim não conta com Bruno Henrique e Saúl. O atacante, desfalque nos últimos quatro jogos, ainda se recupera de um quadro de pubalgia. O camisa 27 iniciou atividades em campo com a fisioterapia nesta semana.

Enquanto isso, o meio-campista se recupera da cirurgia no calcanhar esquerdo. O espanhol vem realizando atividades em campo e na academia com a fisioterapia.

Escalação do Remo

O Remo, que precisa vencer para respirar na classificação (está no Z4), está escalado com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky e Tchamba; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Jajá e Alef Manga.

Último confronto entre Flamengo e Remo

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013, pela Copa do Brasil. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 0, com três gols de Hernane.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Remo
Sétima rodada – Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de março de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

