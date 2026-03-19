Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Remo
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Remo na noite desta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão. No Maracanã, o treinador português optou por escalar o ataque com o trio Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. No meio, Arrascaeta volta e joga ao lado de Jorginho e Pulgar. Paquetá começa no banco.
Escalação do Flamengo
O Flamengo entra em campo com a seguinte equipe: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo; Lino, Cebolinha e Pedro.
Desfalques
Para o jogo desta quinta, Jardim não conta com Bruno Henrique e Saúl. O atacante, desfalque nos últimos quatro jogos, ainda se recupera de um quadro de pubalgia. O camisa 27 iniciou atividades em campo com a fisioterapia nesta semana.
Enquanto isso, o meio-campista se recupera da cirurgia no calcanhar esquerdo. O espanhol vem realizando atividades em campo e na academia com a fisioterapia.
Escalação do Remo
O Remo, que precisa vencer para respirar na classificação (está no Z4), está escalado com: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky e Tchamba; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Jajá e Alef Manga.
Último confronto entre Flamengo e Remo
A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013, pela Copa do Brasil. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 0, com três gols de Hernane.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Remo
Sétima rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de março de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Premiere
🕴️ Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
