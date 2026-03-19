Flamengo vence Olimpia e se classifica para a final da Libertadores Sub-20

O Flamengo venceu o Olimpia, do Paraguai, por 2 a 1 nesta quinta-feira (19) e se classificou para a final da Libertadores Sub-20. No Estádio Banco de Guayaquil, no Equador, os gols da classificação rubro-negra foram de Ryan e Pablo Lúcio. Em sua terceira final consecutiva, o time carioca pode encarar o Palmeiras na decisão.

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Pela outra chave da Libertadores Sub-20, o Palmeiras encara o Santiago Wanderes, também nesta quinta. Ou seja, quem vencer encara o Flamengo na decisão.

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O Flamengo tomou conta das ações ofensivas no primeiro tempo e criou uma grande chance logo no início da partida. O gol, entretanto, saiu aos 11 minutos, quando Ryan Roberto se livrou da marcação e finalizou sem dar chances ao goleiro. Sem perder tempo, o Olimpia deixou tudo igual aos 16, com Ledesma.

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O gol da classificação veio no segundo tempo, aos 27 minutos. Pablo Lúcio, que começou no banco, entrou e acertou um belo chute, indefensável. Com a vantagem no placar, o Rubro-Negro administrou o jogo e garantiu a vaga na final.

Jogadores do Flamengo com a taça da Libertadores Sub-20 de 2025 (Foto: Divulgação)

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