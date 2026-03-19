Embalado, Flamengo aposta em Pedro para vencer o Remo; veja os números

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (19) para enfrentar o Remo, às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão. Em busca de mais três pontos para encostar nos líderes, o Rubro-Negro aposta no bom momento de Pedro. Artilheiro da equipe na temporada, o camisa 9 é a principal esperança de gols no confronto no Maracanã.

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Com participação direta em sete gols nos últimos quatro jogos (todos no mês de março), Pedro vive uma retomada de alto nível com a camisa rubro-negra. Nesse período, soma 13 finalizações, sendo nove no alvo, além de um aproveitamento de 60% nas chances claras (três convertidas em cinco).

Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o atacante tem apresentado evolução no desempenho. Mais participativo, o camisa 9 passou a se movimentar além da área, contribuindo para dar mais dinâmica ao setor ofensivo da equipe.

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Pedro teve conversa "simples e direta" com Jardim no Flamengo

Torcedores atribuem a melhora recente do Flamengo e de alguns jogadores, como Pedro, à mudança de estilo de jogo, especialmente após a saída de Filipe Luís. Depois da vitória sobre o Cruzeiro, em sua segunda partida no comando, Leonardo Jardim revelou detalhes de uma conversa "simples e direta" que teve com o camisa 9, destacando ajustes importantes no posicionamento e na participação do atacante em campo.

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- A conversa foi muito simples e direta com o Pedro. É um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem mostrado ao longo dos anos. Existem as duas fases do jogo, com e sem bola, e com certeza que ele tem mostrado que também pode ser competente além de fazer os gols. Em termos estratégicos, posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborativa - disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após vitória contra o Cruzeiro no dia 11 de março.

Pedro e Leonardo Jardim comemoram gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- É isso que ele tem feito, ele tem essa capacidade física, ele tem a compreensão do jogo coletivo. Ele não está me surpreendendo com a atitude, eu acreditava desde o início que a gente conseguiria colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva, que todos os jogadores têm que ter, atacar e defender. Hoje em dia, no futebol moderno, não existe nenhum jogador em nenhuma equipe do mundo que só ataque - completou o treinador.

Números de Pedro em março

⚔️ 4 jogos

⚽️ 6 gols (!)

🅰️ 1 assistência

🅿️ 7 participações em gols (!)

⏰ 49 mins p/ participar de gol (!)

👟 13 finalizações (9 no gol!)

🥅 3/5 chances claras convertidas (60%!)

🔑 6 passes decisivos (!)

💪 64% eficiência nos duelos (!)

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