Escalação do Flamengo: Jardim surpreende contra o Cruzeiro
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Cruzeiro nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim fez mudanças no time titular e traz uma surpresa: Pedro começa no banco, com Bruno Henrique no comando de ataque.
Cruzeiro e Flamengo fazem duelo mais valioso das oitavas da Libertadores; veja ranking
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Além da mudança de centroavante, o Flamengo tem outras duas novidades em relação à equipe que venceu o Vitória no último domingo (9), pelo Brasileirão. Emerson Royal entra no lugar de Guillermo Varela na lateral direita, enquanto Gonzalo Plata substitui Jorge Carrascal na ponta.
O Rubro-Negro, que inicia a caminhada em busca das quartas de final, não tem à disposição o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de dores na panturrilha direita. Já o atacante Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo nos últimos dias, ainda não está 100% fisicamente e, por isso, também está fora.
Além deles, Everton Cebolinha, que se recupera de um quadro gripal, também desfalca a equipe. A boa notícia fica por conta de Vitão, que ficou fora da última partida por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas está relacionado para o confronto e inicia no banco.
Escalações de Flamengo e Cruzeiro
A escalação do Flamengo para encarar o Cruzeiro no Mineirão tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.
Do outro lado, Artur Jorge manda o Cabuloso a campo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.
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Informações do jogo Cruzeiro x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)
📆 Data e horário:quarta-feiraa, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio do Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)
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