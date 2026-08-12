Escalação do Flamengo: Jardim surpreende contra o Cruzeiro Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Cruzeiro nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim fez mudanças no time titular e traz uma surpresa: Pedro começa no banco, com Bruno Henrique no comando de ataque.

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Além da mudança de centroavante, o Flamengo tem outras duas novidades em relação à equipe que venceu o Vitória no último domingo (9), pelo Brasileirão. Emerson Royal entra no lugar de Guillermo Varela na lateral direita, enquanto Gonzalo Plata substitui Jorge Carrascal na ponta.

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O Rubro-Negro, que inicia a caminhada em busca das quartas de final, não tem à disposição o lateral-esquerdo Alex Sandro, que se recupera de dores na panturrilha direita. Já o atacante Luiz Araújo, que vem treinando com o grupo nos últimos dias, ainda não está 100% fisicamente e, por isso, também está fora.

Além deles, Everton Cebolinha, que se recupera de um quadro gripal, também desfalca a equipe. A boa notícia fica por conta de Vitão, que ficou fora da última partida por conta de uma lesão na coxa esquerda, mas está relacionado para o confronto e inicia no banco.

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Escalações de Flamengo e Cruzeiro

A escalação do Flamengo para encarar o Cruzeiro no Mineirão tem: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Do outro lado, Artur Jorge manda o Cabuloso a campo com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge.

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Informações do jogo Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x FLAMENGO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (IDA)

📆 Data e horário:quarta-feiraa, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio do Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

📺 VAR: Juan Soto (ARG)

Mineirão recebe Cruzeiro x Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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