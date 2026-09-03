O atacante Samuel Lino esbravejou no momento em que foi substituído durante a vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0, nesta quarta-feira (2). A atitude abriu margem para que torcedores cogitassem diversos motivos para a reação, desde uma possível insatisfação com a substituição até algum atrito com outro companheiro de elenco. O atacante, entretanto, revelou que a irritação foi causada pelo estado do gramado do Maracanã, que vem sendo alvo de debates nas últimas semanas.

— Fiquei meio irritado ali pelo jogo e pelo contexto do gramado, que não vinha ajudando. Até dei umas gesticuladas de que não vinha dando certo nenhuma jogada, porque o gramado não vinha ajudando. Mas isso aí não é uma coisa que a gente controla, é o Maracanã, o Flamengo, e a gente só quer um melhor gramado para poder fazer um melhor jogo. Foi esse detalhe que eu reclamei ali com o treinador, e as pessoas podem pensar muitas coisas, mas não, foi só isso aí e tranquilo — explicou Samuel Lino.

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Samuel Lino e Leonardo Jardim em Flamengo x Mirassol (Foto: Reprodução)

Jardim também comenta irritação de Lino em Flamengo x Mirassol

Na coletiva de imprensa após a partida do Flamengo, Leonardo Jardim comentou a chateação de Samuel Lino e ainda brincou sobre o fato de o jogador não tê-lo cumprimentado.

— Ele saiu irritado com o gramado. Também não passaram a bola para ele, [e ele] gostaria de fazer melhor. Eu não tenho nada a ver com isso (risos). O Lino é um profissional sério e sabe respeitar quando joga, entra e tem que sair. Sabe que a equipe não é só 11 — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após a vitória sobre o Mirassol.

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