A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta quarta-feira (2), contou com uma cena que chamou atenção, envolvendo Samuel Lino e Leonardo Jardim. Após a partida, o treinador português revelou que a chateação do atacante foi causada pelo estado do gramado do Maracanã. Jardim ainda brincou sobre o fato de o jogador não tê-lo cumprimentado.

— Ele saiu irritado com o gramado. Também não passaram a bola para ele, [e ele] gostaria de fazer melhor. Eu não tenho nada a ver com isso (risos). O Lino é um profissional sério e sabe respeitar quando joga, entra e tem que sair. Sabe que a equipe não é só 11 — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, após a vitória sobre o Mirassol.

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Jardim analisa vitória do Flamengo contra o Mirassol

Jardim avaliou que o Flamengo se defendeu bem nesta quarta-feira, sem dar espaços para o Mirassol, diferentemente do que aconteceu contra outras equipes recentemente. O treinador também elogiou a pressão imposta por sua equipe ao longo da partida.

Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Tínhamos um conhecimento grande do adversário. Gosto muito do treinador, tem uma ideia de jogo que eu gosto. Sei que temos que ser competitivos para jogar contra a equipe deles. No ano passado, vi a atitude deles contra o Flamengo, e eles tiveram 60% de posse de bola. Hoje, foram 44%. Pressionamos bem, fizemos 2 a 0, defendemos bem e não deixamos eles criarem chances — analisou Jardim.

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Veja outras respostas de Leonardo Jardim após Flamengo x Mirassol

Sequência de jogos

— Nossa gestão é o que temos feito diariamente. O Flamengo não é só 11. Tenho 20 e tantos jogadores e ganhei um reforço extra, que é o Plata, uma boa solução. Vamos aproveitar da melhor forma para todos os duelos.

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Renovação de Plata

— Tem mostrado trabalho. Penso que a renovação foi um acerto entre as duas partes e permite que o Pulgar esteja conosco. Ele é importante na estrutura da equipe pela sua qualidade e caráter.

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Chegada dos reforços

— Todos os jogadores têm que conquistar seu espaço dentro da equipe. Vai haver oportunidades, e depois são os próprios jogadores que vão dizer se vão jogar mais ou menos. Vou fazer o meu melhor para colocá-los em uma boa condição e para que tenham sucesso com a camisa do Flamengo (...) O Freitas pode jogar como segundo atacante, ponta. Tem versatilidade (...) O Valencia e o Freitas vieram para a posição do Wallace Yan e Plata. A minha intervenção nas contratações é falar o perfil. Depois a decisão se é jovem, de 30 anos, de 5 ou 50 milhões... isso o clube é responsável. Ganhei dois jogadores jovens, com certeza que vão ajudar a médio e longo prazo. Este ano eles vão entrar na equipe, mas vão ter um futuro melhor. E também ganhei o Plata de volta, que é mais uma solução.

Momento de Carrascal

— É um jogador que tem características diferentes. Tem uma boa relação com a bola, aproximação, acelera o jogo por dentro e por fora. Ele pode fazer as três posições da frente e também tem preferência de jogar pela esquerda, mas é pelo lado direito que tem conseguido fazer gols e dar assistências.

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Versatilidade de Paquetá

— Ele não briga com ninguém. Ele fez um dos melhores jogos hoje. Competente como meia e segundo volante. Eu disse a ele que ele foi caro, porque joga demais em mais de uma posição. É polivalente, nós acreditamos e vou dizer mais uma vez que não temos 11. Vai jogar onde necessitarmos. É volante, 10, pela direita... O Flamengo tem que ter soluções e estou satisfeito com a polivalência dele.

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