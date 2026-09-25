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Quem é Irankunda? Conheça o australiano que marcou contra o Brasil

Conheça Nestory Irankunda, autor do gol da Austrália contra o Brasil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O australiano Nestory Irankunda (à direita) é parabenizado pelo técnico da Austrália, Tony Popovic, após marcar um gol durante o amistoso internacional de futebol entre Austrália e Brasil, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em 25 de setembro de 2026
(Foto: Saeed Khan / AFP)

Autor do gol de falta que surpreendeu a Seleção Brasileira no amistoso em Townsville, o atacante Nestory Irankunda carrega uma das trajetórias mais marcantes do futebol internacional recente. Aos 20 anos, o jovem ponta da Seleção Australiana é apontado pela imprensa local como a maior promessa da história do esporte em seu país, construindo uma carreira de ascensão meteórica na Europa.

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Quem é Irankunda?

A história de Irankunda começou longe dos gramados profissionais. Sua família é originária do Burundi e precisou fugir do país africano devido a uma sangrenta guerra civil. O jogador nasceu em um campo de refugiados em Rukole, na Tanzânia, antes de conseguir imigrar com seus pais para a Austrália, onde deu os primeiros passos nas categorias de base do Adelaide United.

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Irankunda marcou o gol do empate do amistoso de Austrália e Brasil
Irankunda marcou o gol do empate do amistoso de Austrália e Brasil (Foto: Austrália / Reprodução)

O talento precoce no futebol australiano chamou a atenção dos gigantes do continente europeu. Em 2024, o Bayern de Munique desembolsou cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,8 milhões na cotação da época) para contratar a promessa. Em solo europeu, o atacante ganhou rodagem por empréstimo no Grasshoppers, da Suíça, e registrou números expressivos na segunda divisão inglesa atuando pelo Watford, somando quatro gols e quatro assistências em 42 jogos.

Consolidado como o atleta mais jovem da história a balançar as redes pela Austrália em uma Copa do Mundo, Irankunda deu mais um salto na carreira e atua atualmente pelo Sporting CP, de Portugal. Atuando como ponta veloz, o jovem talento voltou a projetar seu nome mundialmente ao balançar as redes contra o Brasil.

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Sem tempo para lamentações, o elenco de Carlo Ancelotti já projeta o reencontro imediato com o rival da Oceania. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, às 7h (horário de Brasília).

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