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Ancelotti pede paciência à torcida após jogo ruim e confirma mudanças no Brasil

Treinador concede rápida entrevista depois de empate com a Austrália

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:51
Atualizado há 41 minutos
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Carlo Ancelotti durante o empate do Brasil com a Austrália
Carlo Ancelotti teve dificuldade em organizar o Brasil no amistoso com a Austrália (Foto: Saeed Khan/AFP)

Apesar da exibição ruim do Brasil no empate por 1 a 1 com a Austrália nesta sexta-feira (25), o técnico Carlo Ancelotti avaliou após a partida que a Seleção fez uma boa partida "a nível de comportamento". Em uma rápida entrevista coletiva, de apenas seis minutos, o treinador italiano negou sentimento de derrota e pediu paciência à torcida. Ele também confirmou que fará mudanças no time para o segundo amistoso com os australianos, na próxima terça-feira (29).

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— Tanto não é sabor de derrota porque (conseguimos) um empate. O time poderia ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar nesse campo. Depois tomamos o gol, mas o time reagiu. Tivemos um empate merecido no final — considerou Ancelotti.

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Depois, o treinador pediu paciência à torcida por duas vezes. Ele voltou a dizer que não vê a Seleção em um novo ciclo, mas sim em continuação àquele que começou em maio do ano passado, quando assumiu a equipe.

— Temos que ser pacientes, porque são testes que temos que fazer. Dar oportunidade aos jovens que jogam menos. Temos que seguir em frente, porque era um teste e o próximo será outro — observou Ancelotti.

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Para o técnico da Seleção Brasileira, mais do que resultados imediatos, a prioridade agora é dar mais tempo de jogo aos jovens da equipe, como Endrick e Estêvão.

— Vamos seguir nessa linha. O torcedor tem que ser paciente. Quando vamos ter competição oficial, o time estará preparado. (A avaliação) não é positiva nem negativa, algumas coisas boas. A verdade é que tivemos a oportunidade para adiantar o marcador. Faltou um pouco de acerto no último terço, mas o time lutou até o final.

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Ancelotti fará mudanças para o segundo jogo do Brasil com a Austrália

A Seleção Brasileira voltará a enfrentar os australianos na próxima terça-feira (29), desta vez em Brisbane. E, para o segundo amistoso, o treinador fará alterações no time. Na quinta-feira (24), Ancelotti já tinha dito que o time deveria mudar de um jogo para outro, em especial no meio e no ataque. Desta vez, indicou que fará mudanças também no esquema de jogo.

— Ou jogamos como hoje (sexta), ou jogamos com três meio-campistas. Há uma linha que temos que seguir, que vamos seguir no futuro. Às vezes jogaremos com o mesmo sistema de hoje, ou com três meio-campistas. Por isso, os testes de agora são para provar — disse o técnico.

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Sobre mudanças na escalação, Ancelotti confirmou, mas sem citar nomes.

— Sim, o time vai mudar um pouco. Não muito, mas um pouco. Vamos fazer algumas mudanças para dar minutos a outros.

Outros trechos da entrevista de Carlo Ancelotti

Estêvão e Rayan

— O Rayan é importante e por isso está aqui, não só porque tem jogado bem na Copa do Mundo. Hoje, para mim, a prioridade era outra, que era dar mais minutos a Estêvão, que fez um muito bom jogo. O Rayan é parte importante do grupo.

Yrankunda, autor do gol da Austrália

— Nós sabíamos que ele é um jogador fantástico. É um jogador com muito talento. Ele está fazendo um trabalho muito bom na Europa. Sabíamos dessa situação (ataques pelos flancos) em certos momentos, e nas vezes que ele jogou foi fantástico.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti pediu paciência e disse que fará mudanças para o próximo jogo (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

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