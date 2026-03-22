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Defesa de Brazão em Cruzeiro x Santos viraliza: 'Seleção'

Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/03/2026
17:37
Gabriel Brazão em Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraGabriel Brazão em Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão (Foto: Luan Martins/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
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O Cruzeiro teve uma chance clara para abrir o placar no confronto contra o Santos, deste domingo (22), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu durante o segundo tempo e proporcionou elogios ao goleiro Gabriel Brazão.

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O cronômetro marcava 12 minutos, quando em uma investida ofensiva o atacante o atacante Villarreal recebeu um passe na medida de Kaiki, que o colocou de frente para o gol. Contudo, o goleiro Brazão estava bem posicionado e conseguiu realizar uma defesa precisa no arremate do atacante.

Nas redes sociais, torcedores do Santos se surpreenderam com o lance do goleiro e rasgaram elogios ao jogador. Veja a repercussão do lance abaixo:

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