Por que Artur Jorge aceitou o Cruzeiro depois de tentativas de Vasco e Atlético-MG?

O Cruzeiro anunciou neste domingo (22) a contratação do técnico Artur Jorge. Depois de recusar algumas investidas do futebol brasileiro, o português aceitou o projeto da Raposa e deverá começar seu trabalho na próxima semana.

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A diretoria celeste estava em negociações com o treinador desde a última segunda-feira e na quarta-feira acertou bases salariais e valor da multa. O Cabuloso consegui reduzir o valor da multa, que era de R$ 31,3 milhões, por menos da metade.

Neste momento, o Cruzeiro ainda pôde se aproveitar do contexto desfavorável para o Al-Rayyan. O Catar convive nos últimos dias com a guerra entre Israel e Irá e já foi alvo de bombardeios.

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– O dia tem sido de altos e baixos. Vivemos em uma aparente calma. De tempos em tempos, há dez minutos na verdade, foram interceptados alguns mísseis no território. Isso causa uma ansiedade, nervosismo, por uma situação que não controlamos – relatou o treinador em entrevista ao canal Sic Notícias, de Portugal, em 3 de março deste ano.

– Ouvem-se claramente as explosões. Nós tivemos, nos dois primeiros dias, uma intensidade maior, até visualmente. Vivo no centro da cidade, foi visível o que aconteceu no céu. Nos últimos dias, são mais os estrondos, sem contato visual. Mas percebemos que algo está acontecendo. Somos alertados pelo alarme que é tocado em nosso telefone – explicou.

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Artur Jorge (Foto: Divulgação Al Rayyan)

Atlético-MG e Vasco também tentaram Artur Jorge

Com o destaque no Botafogo em 2024 com o título da Libertadores e do Brasileirão, o treinador português ganhou muito prestígio no futebol brasileiro, sendo pauta em vários clubes sem um comandante.

Recentemente, o rival do Cruzeiro pensou em contratar o técnico, colocando ele como 'Plano A'. Entretanto, o valor da multa foi um grande entrave para a diretoria alvinegra, que desistiu após os primeiros contatos e terminou contratando Eduardo Domínguez.

Posteriormente, o Vasco também buscou Artur Jorge após a demissão de Fernando Diniz. Porém, depois de ter sido sondado de maneira formal, o português avisou que não tinha vontade de deixar o Al-Rayyan.

Início da carreira de treinador

Cinco anos depois de pendurar as chuteiras, Artur Jorge começou sua trajetória como treinador no Famalicão. De volta à sua cidade, ele iniciou sua história à beira do campo liderando o Sub-19 do Braga e o time B.

Posteriormente, passou por Tirsense e Limiamos antes de retornar ao Braga, mais uma vez para atuar nas categorias de base. Em 1º de julho de 2020, ganhou sua primeira oportunidade no time principal após Custódio pedir demissão a cinco rodadas do fim da temporada. Nesse primeiro recorte, Jorge venceu três dos cinco jogos.

Artur Jorge passou mais duas temporadas nas categorias de base e assumiu definitivamente o Braga em 2022-2023. Em seu primeiro ano, ficou em terceiro lugar no Campeonato Português, na frente do Sporting, conquistando vaga na Liga dos Campeões.

Artur Jorge, técnico do Cruzeiro (Foto: Divulgação/SC Braga)

Em sua última temporada na equipe, conquistou a Taça da Liga, eliminando o Sporting na semifinal e batendo o Estoril na decisão. A meses do fim da temporada, ele acertou sua ida para o Botafogo, que pagou cerca de R$ 10 milhões.

Pelo Botafogo, fez a equipe voltar a erguer taças com as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 3 de janeiro de 2025, deixou o Glorioso rumo ao Al-Rayyan.

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