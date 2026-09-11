Leila Pereira afirmou que lidar com pressão, derrotas e críticas faz parte da rotina de quem trabalha no futebol e destacou o equilíbrio como uma das características necessárias para exercer uma função de liderança no esporte. A dirigente também falou sobre a autonomia para tomar decisões no Palmeiras e afirmou não se deixar influenciar por opiniões externas quando conhece o trabalho realizado internamente no clube.

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— Quem não sabe lidar com pressão, quem se abate com derrota, quem se acha o máximo com vitória, não pode estar no futebol.

— Eu sou uma pessoa extremamente equilibrada. Eu não me importo nem um pouco com qualquer tipo de pressão, da torcida ou da imprensa. Eu sou democrata. Eu ouço as pessoas, eu ouço quem eu acho que possa me acrescentar alguma coisa no meu trabalho.

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Segundo Leila, seu comportamento diante das críticas pode ser interpretado de diferentes maneiras, mas ela afirma que a postura é resultado do conhecimento que tem sobre o funcionamento do clube. A dirigente explicou que se afastou das próprias empresas para se dedicar ao Palmeiras e, por isso, acompanha de perto o trabalho dos profissionais.

— Por esse meu temperamento, as pessoas me acham prepotente, mas eu não sou prepotente. Eu trabalho diariamente no Palmeiras. Eu conheço os profissionais. Eu me afastei das minhas empresas para cuidar do Palmeiras porque eu sei que é um período muito curto e muito especial na minha vida. Então eu sei exatamente o trabalho que é feito.

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Ela também afirmou que não permitirá que opiniões externas determinem suas decisões quando tem confiança nos profissionais que trabalham no clube.

— Eu não vou deixar que a imprensa, que está do lado de fora do muro, diga o que eu tenho que fazer se eu sei, diariamente, como é o profissional, sei do caráter, sei da capacidade, confio e, se eu confio, é dali para frente.

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A dirigente reconheceu que o Palmeiras não vencerá todos os campeonatos, mas ressaltou a regularidade da equipe e a presença do clube entre os protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos.

— As pessoas sérias, e eu sei que o Palmeiras não vai ganhar sempre. Mas a gente luta sempre. Aliás, vocês veem: nos últimos anos a gente é protagonista em todos os campeonatos. Em uns anos vamos vencer, em outros anos não. Eu lido com isso com muita tranquilidade.

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Leila Pereira venceu o prêmio de melhor dirigente de clubes (Foto: Nathalia Gomes/Lance!)

Torcida, ameaças e pressão

Leila também falou sobre a relação com a torcida e afirmou reconhecer os torcedores como parte fundamental do clube. Ao mesmo tempo, deixou claro que não aceita ameaças ou violência e que recorre à Justiça quando entende que os limites foram ultrapassados.

— Com relação à torcida, é o nosso maior patrimônio, não tenho dúvida nenhuma disso. Os verdadeiros donos dos clubes são os torcedores. Mas eu estou ali para administrar o clube da melhor forma possível e de uma forma responsável.

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— Eu não admito ameaças e violência. Quando as coisas ultrapassam o limite, eu procuro a Justiça. O Poder Judiciário resolve.

A dirigente afirmou ainda que situações de pressão ou intimidação não interferem na forma como conduz o Palmeiras.

— Isso não me amedronta. Eu sou uma mulher que não tenho medo de absolutamente nada. Eu faço o que é certo, faço o que acho que é melhor para o meu clube.

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'A decisão é minha'

Ao falar sobre sua atuação à frente do Palmeiras, Leila ressaltou que ouve pessoas de sua confiança e os profissionais que trabalham diariamente no clube, mas afirmou que não abre mão da responsabilidade de tomar as decisões.

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— Eu fui eleita para representar o Palmeiras. Eu ouço as pessoas, principalmente os profissionais que trabalham diariamente comigo. Mas a decisão é minha. Eu não abro mão de decidir.

Leila também destacou a facilidade que tem para tomar decisões e afirmou que não se preocupa com a possibilidade de errar. Para a presidente, os erros fazem parte do processo de aprendizado e, quando necessário, é possível mudar o rumo.

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— Essa é uma virtude que eu tenho. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade incrível em decidir. Se qualquer um de vocês não souber o que fazer, pergunte para mim que eu sei. Eu nunca deixo ninguém sem resposta.

— Eu não tenho medo de decidir. Se eu decidi de uma forma incorreta, não tem problema nenhum. Se a gente decide de uma forma incorreta, a gente muda o rumo. O erro presta para uma coisa: para você aprender.

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Ao reforçar a importância de não ter medo para exercer a função, Leila relacionou essa característica à credibilidade que, segundo ela, o Palmeiras conquistou durante sua gestão.

— Eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu acho que é por isso que o Palmeiras é um clube tão respeitado e tem tanta credibilidade.

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