Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico que, nos últimos encontros, foi marcado por equilíbrio. Os visitantes chegam na quarta posição da tabela, enquanto os mandantes tentam deixar a zona de rebaixamento.

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Vivendo momentos distintos na temporada, o São Paulo retorna com a sua equipe titular após o empate em 0 a 0 no meio de semana pela Sul-Americana. O Corinthians também mandará a campo seus principais jogadores, após o 1 a 1 na Libertadores em seu último compromisso continental.

➡️O que o São Paulo precisa para garantir sua vaga na próxima fase da Sul-Americana?

O confronto se repete pela primeira vez no ano após o empate em 1 a 1 no Paulistão no dia 18 de janeiro. De lá pra cá, ambas as equipes tiveram trocas de treinadores e queremos saber de você: qual tem os melhores jogadores? Faça o seu cara a cara abaixo.

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Corinthians venceu apenas dois dos últimos dez jogos contra o São Paulo (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A fase de Corinthians e São Paulo

Durante a semana, Corinthians e São Paulo entraram em campo pela Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Os dois times saíram com apenas um ponto em seus jogos: o Timão empatou em 1 a 1 com o Santa Fé na Colômbia e o Tricolor Paulista ficou no 0 a 0 contra o O'Higgins no Chile.

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Em suas competições continentais, são lideres dos seus grupos: o Corinthians do Grupo E com dez e o São Paulo do Grupo C com oito. No Brasileirão, a equipe de Fernando Diniz vem de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, enquanto a de Roger Machado acumula sete pontos dos últimos 15 disputados.

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