O empate entre Corinthians e Santa Fe terminou em clima de confusão no estádio El Campín, pela quarta rodada da Libertadores. Após o apito final, jogadores da equipe colombiana partiram para cima do goleiro Hugo Souza, gerando um tumulto generalizado no gramado. O arqueiro do Timão precisou deixar o campo escoltado por seguranças e também pelo técnico Fernando Diniz.

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Em nota oficial, o Corinthians afirmou que irá representar junto à Conmebol pelas ações ocorridas após a partida e classificou as cenas como "inaceitáveis".

Veja abaixo a nota completa do Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que irá representar formalmente junto à Conmebol os graves episódios ocorridos durante a partida contra o Independiente Santa Fe, realizada em Bogotá na última quarta-feira (06), solicitando a apuração rigorosa dos acontecimentos e a adoção das medidas cabíveis.

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Ao longo da partida foram registrados atos inaceitáveis incluindo o arremesso de objetos em direção aos atletas e membros da comissão técnica corinthiana, além de gritos desrespeitosos direcionados ao goleiro Hugo Souza. Soma-se a isso o lamentável gesto racista praticado por um torcedor presente no estádio, fato que causa indignação e exige - mais uma vez - providências firmes das autoridades competentes.

O clube reforça seu compromisso histórico no combate a qualquer forma de discriminação, violência ou intolerância, dentro e fora dos estádios, e seguirá atuando para que o futebol seja um ambiente de respeito e igualdade para todos".

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Corinthians empatou com o Santa Fe (Foto: Divulgação/Nike)

Entenda todo o caso

Na saída para os vestiários, torcedores do Santa Fe arremessaram objetos em direção a Hugo Souza, aumentando ainda mais a tensão no estádio. A arbitragem e integrantes das comissões técnicas tentaram conter os ânimos durante a confusão, que se estendeu por alguns minutos após o encerramento da partida.

Mesmo sem a presença do goleiro Hugo Souza, que se dirigiu aos vestiários após a confusão, o restante do elenco do Corinthians foi até o setor destinado à torcida alvinegra para saudar os torcedores e comemorar o resultado conquistado fora de casa.

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