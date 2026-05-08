O que o São Paulo precisa para garantir sua vaga na próxima fase da Sul-Americana?

O São Paulo empatou com o O'Higgins pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mesmo sem vencer, o Tricolor permaneceu na liderança da chave, com oito pontos. Logo atrás aparece o próprio O'Higgins, com sete, mesma pontuação do Millonarios, que ocupa a terceira colocação. Na lanterna está o Boston River, ainda zerado.

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O Tricolor volta a campo pela competição no dia 19, diante do Millonarios, no Morumbis. Para encaminhar a classificação na liderança, basta vencer. Para garantir a primeira colocação, também pode contar com um empate ou derrota do O'Higgins contra o Boston River nesta quinta rodada. Vale lembrar que o líder avança diretamente, enquanto o segundo colocado disputa a repescagem.

Além de seguir invicto, o São Paulo ainda não sofreu gols nesta edição do torneio. A Sul-Americana também tem servido como oportunidade para Roger Machado rodar o elenco.

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Nos últimos dois jogos, Roger Machado escalou equipes alternativas e abriu espaço para estreias e atletas revelados em Cotia. Neste cenário, Carlos Coronel, Osório e Felisberto estão entre os nomes que receberam seus primeiros minutos na temporada. A estratégia para o confronto diante do O'Higgins dependerá da sequência e também dos resultados dos próximos compromissos da equipe.

Mesmo com o empate, São Paulo continua líder do grupo (Foto: Rubens Chiri/Sâo Paulo FC)

Veja como foi o último jogo do São Paulo

São Paulo e O'Higgins empataram sem gols pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em jogo que aconteceu no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

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Com o resultado, o Tricolor segue líder no grupo C, com sete pontos. Enquanto isso, os chilenos estão em segundo, com um ponto a menos. Agora, a equipe de Roger Machado se prepara para o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, que acontece no domingo (10).