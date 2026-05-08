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Líder em assistências do São Paulo no Brasileirão, Wendell projeta clássico contra o Corinthians

Clássico será neste domingo, na Neo Química Arena

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/05/2026
15:53
wendell são paulo
imagem cameraWendell é o maior assistente no Brasileirão (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
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Wendell tem sido um dos destaques do São Paulo nos últimos jogos. Líder em assistência, tem conquistado a confiança de Roger Machado. O lateral projetou o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo (10).

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Em alta no São Paulo, o lateral afirmou estar pronto para ajudar a equipe a buscar mais um bom resultado e destacou o momento vivido pelo elenco.

- Estamos vivendo um bom momento coletivo. Se pegar os nossos últimos 11 jogos, só perdemos duas partidas, uma para o Vitória e outra para o Vasco. O futebol brasileiro é muito competitivo, muito difícil, e encontrar essa regularidade, essa solidez como equipe, é fundamental para fazer o São Paulo brigar por grandes objetivos - disse

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- Estou me sentindo melhor a cada jogo e fico feliz por contribuir de uma forma positiva para esse nosso bom momento. O calendário aqui é bem puxado, acabamos de voltar de viagem e já teremos mais um clássico contra o Corinthians. Será outro jogo difícil, ainda mais na casa deles, mas eu acredito que a gente possa ir lá e fazer mais uma boa partida - completou.

O jogador chega embalado após participar do empate sem gols com o O'Higgins, no Chile, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Nos últimos 12 jogos do São Paulo, Wendell esteve em campo em nove oportunidades, sendo cinco como titular e quatro saindo do banco de reservas.

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Neste domingo, o lateral tenta manter um retrospecto positivo diante do rival. Desde que chegou ao clube, enfrentou o Corinthians em duas ocasiões e segue invicto: vitória por 2 a 0 no Brasileirão de 2025, no Morumbis, quando deu assistência para Luciano marcar, e empate por 1 a 1 no Campeonato Paulista deste ano, na Neo Química Arena.

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Wendell São Paulo
(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Números de Wendell

Com a assistência para Artur abrir o placar no empate por 2 a 2 com o Bahia, na última rodada do Brasileirão, Wendell assumiu a liderança isolada em passes para gol do São Paulo na competição, com três assistências.

Na temporada, divide o posto de principal garçom da equipe com Calleri, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano. Ainda assim, é o jogador que menos precisa de tempo para participar diretamente de gols. O lateral registra uma assistência a cada 299 minutos, superior às médias de Marcos Antônio (549), Luciano (568), Calleri (570) e Danielzinho (610). No Campeonato Brasileiro, o desempenho é ainda melhor: uma assistência a cada 199 minutos.

Os números coletivos também evidenciam sua importância. Em 2026, o São Paulo ainda não perdeu com Wendell entre os titulares. Foram nove partidas, com seis vitórias e três empates, aproveitamento de 77%.

Após 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo soma 24 pontos e ocupa a quarta colocação, com sete vitórias, três empates e quatro derrotas.

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