Champions League tem estreia histórica e virada épica nos playoffs desta terça
Bodo/Glimt, LASK e Sabah garantiram classificação para a fase de liga
A terça-feira (25) foi marcada por grandes reviravoltas nos playoffs da Champions League. Bodo/Glimt, LASK e Sabah garantiram classificação para a fase de liga da competição, com destaque para a histórica virada do time austríaco sobre o Celtic e para a inédita presença do clube do Azerbaijão entre os participantes do principal torneio de clubes da Europa. Os três confrontos tiveram seus destinos definidos nesta rodada de volta.
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Bodo/Glimt confirma favoritismo e volta à fase de liga
O Bodo/Glimt confirmou a boa campanha da última temporada e garantiu novamente um lugar na fase de liga da Champions League. Depois de vencer o N.E.C. por 3 a 1 na Holanda, o time norueguês voltou a derrotar o adversário, desta vez por 3 a 0, em casa, fechando o confronto com 6 a 1 no placar agregado.
A classificação começou a ficar ainda mais encaminhada logo aos três minutos. O goleiro Crettaz foi expulso após tocar a bola com a mão fora da área, deixando o N.E.C. com um jogador a menos durante praticamente toda a partida. O Bodo/Glimt passou a controlar as ações e terminou o duelo com 21 finalizações, contra apenas três dos visitantes.
Os gols, porém, demoraram a sair. Bjorkan abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto Auklend ampliou pouco depois. Na etapa final, um gol contra de Fonville definiu a vitória norueguesa.
O resultado mantém o Bodo/Glimt na fase de liga pelo segundo ano consecutivo. Na temporada passada, a equipe chamou atenção ao alcançar as oitavas de final, depois de superar a Inter de Milão nos playoffs.
LASK protagoniza virada histórica contra o Celtic
Se o Bodo/Glimt confirmou sua vantagem, o LASK precisou buscar uma das maiores reviravoltas dos playoffs. Derrotado por 3 a 0 pelo Celtic na partida de ida, o time austríaco venceu por 5 a 1 nesta terça-feira e conseguiu a classificação na prorrogação.
O Celtic chegou a abrir o placar com McGregor, aos 21 minutos, deixando o agregado em 4 a 0. A resposta do LASK começou ainda no primeiro tempo, com Usor. Depois do intervalo, Ljubicic, Adeniran e Flecker marcaram para levar a partida ao tempo extra.
A equipe austríaca manteve a pressão durante a prorrogação e encontrou o gol da classificação novamente com Adeniran. O atacante marcou de fora da área e virou o grande nome da reação do LASK, que não disputava a principal fase da Champions havia 61 anos.
Com a eliminação, o Celtic deixa a Champions League e terá a Europa League como competição continental nesta temporada.
Sabah consegue classificação inédita para a Champions
O Sabah, do Azerbaijão, também fez história nesta terça-feira. Depois de perder por 2 a 1 para o Hapoel Beer-Sheva no primeiro jogo, a equipe venceu por 5 a 2 na prorrogação e garantiu, pela primeira vez, presença na fase de liga da Champions League.
O cenário foi adverso desde o início. O Hapoel abriu o placar com Igor Zlatanovic e voltou a ficar à frente na etapa final, mas o Sabah reagiu e buscou o empate. Nos minutos finais do tempo regulamentar, Mutallimov marcou o gol que levou a decisão para a prorrogação.
No tempo extra, a equipe do Azerbaijão aproveitou a expulsão de Djibril Diop e construiu a vitória. M'Bina marcou o quarto gol, enquanto Joy Lance Mickles fechou o placar em 5 a 2. O agregado terminou em 6 a 4.
O Sabah será apenas o segundo clube do Azerbaijão a disputar a fase de liga da Champions. O primeiro foi o Qarabag, que participou da fase de grupos em 2017/18 e também esteve na fase de liga da edição passada.
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