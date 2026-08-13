Bastidores: demissão de Zubeldía foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta A demissão já era vista por parte da cúpula como uma alternativa possível

A decisão pela saída de Luis Zubeldía do Fluminense foi tomada na noite desta quarta-feira (12), durante uma reunião da cúpula de futebol do clube. Antes desse encontro, o entendimento era de que o treinador permaneceria no cargo. O próprio argentino também trabalhava com a expectativa de seguir à frente da equipe.

A mudança, porém, não representou uma guinada completa de avaliação da diretoria. Internamente, a demissão já era vista por parte da cúpula como uma alternativa possível para tentar provocar uma reação imediata no time antes da decisão contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores.

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O ponto central é que nada havia sido sacramentado antes da reunião de quarta à noite. Não houve um encontro extraordinário ou qualquer movimento fora do procedimento habitual do departamento de futebol. As reuniões de avaliação costumam acontecer na noite seguinte às partidas, e foi somente nesse momento que a saída de Zubeldía foi definida. Essa é uma "regra" dessa direção. As grandes decisões são sempre tomadas após pelo menos uma noite de sono e um tempo para pensar.

A diretoria seguia cautelosa, via qualidade no trabalho de Zubeldía e também tinha preocupação em não fazer uma troca sem ter convicção de que encontraria um substituto melhor. Ao mesmo tempo, permanecia aberta a possibilidade de uma ruptura caso entendesse que a mudança pudesse ajudar a recuperar a confiança do grupo.

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Zubeldía no comando do Fluminense contra o Rivadavia pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

A nota oficial foi divulgada pelo Fluminense às 7h30 desta quinta-feira (13). Além de Zubeldía, deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas.

O elenco treina nesta manhã no CT Carlos Castilho sob comando de Marcão, auxiliar-técnico permanente da comissão. Ele dirigirá o Fluminense contra o Palmeiras, no sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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