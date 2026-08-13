Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise Tricolor chega pressionado para defender vaga no G4

Com a classificação na Libertadores em aberto, o Fluminense terá que dividir as atenções com outro objetivo importante da temporada. O Tricolor recebe o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, e precisa pontuar para não correr o risco de deixar o G4 justamente no momento em que se prepara para uma decisão continental.

➡️Bastidores: Fluminense vê saída para crise com Zubeldía, mas teme risco

O Fluminense ocupa a quarta posição, com 35 pontos. Cruzeiro e Bahia aparecem logo atrás, ambos com 33, enquanto o Corinthians tem 32. A distância pequena deixa a equipe de Luis Zubeldía sem margem para tratar o compromisso de sábado apenas como uma preparação para a Libertadores. Um tropeço, combinado a resultados positivos dos concorrentes, pode tirar o Tricolor da zona de classificação direta para o torneio continental.

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O Fluminense foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil e, portanto, depende do desempenho no próprio Brasileirão — além, naturalmente, da possibilidade de conquistar a Libertadores — para garantir presença na principal competição continental em 2027.

Brasileirão não permite distração para o Fluminense

O duelo contra o Palmeiras aparece entre duas partidas decisivas pela Libertadores. Na terça-feira (11), o Fluminense empatou por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, no Maracanã, e decide a vaga nas quartas de final na próxima semana, na Argentina.

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O Palmeiras vive situação semelhante. A equipe empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño em casa nesta quarta-feira (12) e terá que decidir a classificação fora, no Paraguai, no dia 19. Andreas Pereira ainda foi expulso no confronto de ida e será desfalque na volta.

O calendário aumenta a possibilidade de os dois treinadores preservarem peças no sábado. Para o Fluminense, porém, qualquer mudança precisa considerar também a situação no Brasileiro.

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Zubeldía deve utilizar o confronto para testar alternativas pensando no segundo jogo contra o Independiente Rivadavia. Depois da atuação ruim no Maracanã e da sequência sem vitórias, o treinador ainda busca uma formação capaz de recuperar a produção ofensiva do time.

O Palmeiras também tem motivos para administrar o elenco antes da viagem para Assunção. O contexto transforma o duelo no Maracanã em um confronto de equipes divididas entre a necessidade imediata de pontuar e a obrigação de preservar forças para a Libertadores. O Alviverde busca manutenção da vantagem como líder do campeonato nacional.

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Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

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