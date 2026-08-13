Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fluminense anuncia saída de Zubeldía e comissão técnica

Treinador deixa o clube após empate com o Independiente Rivadavia

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 07:40
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Zubeldía no banco de reservas do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Luis Zubeldía não é mais técnico do Fluminense. A saída do treinador foi anunciada na manhã desta quarta-feira (13). A comissão técnica do argentino, formado pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, também deixam o clube.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A saída acontece em meio à pior sequência do Fluminense na temporada. O Tricolor chegou a sete partidas consecutivas sem vitória com o empate diante do Rivadavia. Além dos resultados, o desempenho da equipe vinha sendo alvo de críticas, principalmente pela queda de produção ofensiva.

continua após a publicidade

Com a demissão, o auxiliar permanente Marcão deve assumir o comando do Fluminense de forma interina até a chegada do próximo comandante. O Tricolor volta a campo no sábado, no Maracanã, contra o Palmeiras.

+ Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã

Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia
Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Veja a nota oficial do Fluminense sobre a saída de Zubeldía

"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.

continua após a publicidade

O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."

*Em atualização...

Tudo sobre
Sugerida para você!
Lucho Acosta disputa bola em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise

Há 2 horas
Fábio na partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fluminense

Fábio é sincero sobre momento conturbado: 'Não é só o Fluminense'

Há 10 horas
Luis Zubeldía em pé com braços para trás em frente ao banco do Fluminense em duelo com o Vasco

Fluminense

Bastidores: Fluminense vê saída para crise com Zubeldía, mas teme risco

Há 17 horas
Hulk em ação pelo Fluminense na Libertadores

Futebol Internacional

Estrangeiros repercutem empate do Fluminense: 'Pobre, apagado e temeroso'

Há 21 horas
Jogador do Boca é marcado por três adversários

Futebol Internacional

Erro de arbitragem em reinício de jogo do Boca é o mesmo de Palmeiras x Fluminense

Há 1 dia
Ruy Cabeção no Fluminense

Lancepédia

Por onde anda Ruy Cabeção, ex-lateral de Botafogo e Fluminense?

Há 1 dia
Mais LANCE!
Zubeldía no banco do Fluminense

A culpa dos resultados ruins do Fluminense é só do Zubeldía?

Hulk pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Hulk comenta momento de Zubeldía no Fluminense: 'Ele vê o que acontece'

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Resultados dos jogos da Libertadores e Sul-Americana nesta terça-feira (11); veja

Thiago Silva em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Thiago Silva cobra postura de jogadores do Fluminense após empate com o Independiente Rivadavia: 'Falta um pouco'

Zubeldía em coletiva após partida do Fluminense na Libertadores (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Sob risco de demissão do Fluminense, Zubeldía aposta nos jogadores: 'Última decisão'

Zubeldía no empate entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate na Liberta

Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores

Dê suas notas: avalie os jogadores do Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Independiente Rivadavia

Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã

Hulk em Fluminense x Independiente Rivadavia

Hulk vira assunto em Fluminense x Independiente Rivadavia

Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças para enfrentar o Independiente Rivadavia

Taça Libertadores final

Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais

Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

Millán avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Fluminense

Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

Fluminense divulga relacionados para Libertadores com Thiago Silva de volta