Fluminense anuncia saída de Zubeldía e comissão técnica
Treinador deixa o clube após empate com o Independiente Rivadavia
Luis Zubeldía não é mais técnico do Fluminense. A saída do treinador foi anunciada na manhã desta quarta-feira (13). A comissão técnica do argentino, formado pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, também deixam o clube.
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A saída acontece em meio à pior sequência do Fluminense na temporada. O Tricolor chegou a sete partidas consecutivas sem vitória com o empate diante do Rivadavia. Além dos resultados, o desempenho da equipe vinha sendo alvo de críticas, principalmente pela queda de produção ofensiva.
Com a demissão, o auxiliar permanente Marcão deve assumir o comando do Fluminense de forma interina até a chegada do próximo comandante. O Tricolor volta a campo no sábado, no Maracanã, contra o Palmeiras.
+ Fluminense empata com Independiente Rivadavia e sai vaiado do Maracanã
Veja a nota oficial do Fluminense sobre a saída de Zubeldía
"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.
O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."
*Em atualização...
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