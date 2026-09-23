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Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

Clube foi punido em US$ 60 mil, enquanto técnico terá de pagar US$ 40 mil por atraso no reinício contra o Del Valle

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 22:21
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Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia / AFP)

O Flamengo e o técnico Leonardo Jardim foram multados pela Conmebol por conta de um atraso no reinício da partida contra o Independiente del Valle, em Quito, pelas quartas de final da Libertadores. A decisão foi emitida nesta quarta-feira (23) e ainda cabe recurso.

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O clube recebeu uma multa de US$ 60 mil, enquanto Jardim foi punido em US$ 40 mil. Os valores serão descontados das quantias que o Flamengo tem a receber da Conmebol referentes a direitos de transmissão e patrocínios.

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A punição está relacionada ao tempo excedido para o retorno das equipes ao campo no intervalo da partida disputada no Estádio Atahualpa, em 10 de setembro. O regulamento da competição prevê multas para clube e treinador quando jogadores ou integrantes da comissão são considerados responsáveis pelo atraso no começo do segundo tempo.

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— Na Fase de Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final: Será imposta uma multa mínima de USD 20.000 para o Clube e uma multa de USD 15.000 para o Treinador por cada minuto de atraso. Em caso de uma segunda infração e infrações subsequentes, será imposta uma multa mínima de USD 30.000 para o Clube e uma multa de USD 20.000 para o Treinador por cada minuto de atraso — diz o regulamento.

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Flamengo também recebe advertência por entrevistas

Além da multa pelo atraso, o Flamengo recebeu uma advertência por questões relacionadas aos procedimentos de entrevistas após a partida. A punição envolve os artigos 7.3.4.1 e 7.3.4.5 do regulamento da Conmebol, referentes à entrevista rápida com os detentores dos direitos de transmissão e à passagem dos jogadores pela zona mista.

Na partida em Quito, o clube optou por encaminhar os jogadores para as entrevistas logo depois do apito final. A decisão levou em consideração a distância e a escadaria entre os vestiários e o local destinado às entrevistas.

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Pelas regras da Conmebol, porém, todos os jogadores devem passar pela zona mista, mesmo aqueles que não concedam entrevistas.

Flamengo na Libertadores

Após vencer o Independiente del Valle por 2 a 0 em Quito, o Flamengo empatou por 1 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação para a semifinal da Libertadores. Na próxima fase, o Rubro-Negro terá pela frente o Estudiantes, da Argentina, na disputa por uma vaga na final da competição.

Arrascaeta aproveitou a falha do goleiro Quintana para empatar o jogo entre Flamengo e Del Valle pela Libertadores
Arrascaeta aproveitou a falha do goleiro Quintana para empatar o jogo entre Flamengo e Del Valle pela Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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