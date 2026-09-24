O Estudiantes, da Argentina, informou, na tarde desta quinta-feira (24), que irá mandar o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Flamengo no Estádio Jorge Luis Hirschi, também chamado de Estádio UNO. A decisão foi tomada após o clube argentino chegar a um acordo com o Rubro-Negro por conta do local destinado à torcida visitante.

El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por CONMEBOL Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 24, 2026

Para que pudesse mandar o jogo contra o Flamengo no seu estádio, o Estudiantes precisava trocar o local do setor visitante, uma vez que, tradicionalmente, os torcedores dos times visitantes ficam em uma estrutura limitada a duas mil pessoas. Em jogos da fase de semifinal da Libertadores, a Conmebol exige que a capacidade mínima seja de quatro mil.

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Assim, a torcida do Flamengo ficará destinada a um setor que costuma ser ocupado pela torcida mandante. O espaço conta com a possibilidade de receber até seis mil torcedores. Entretanto, serão comercializados apenas quatro mil, conforme consta no regulamento.

Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), palco de Estudiantes x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Datas dos jogos entre Flamengo e Estudiantes

O primeiro jogo entre Estudiantes e Flamengo será disputado no dia 15 de outubro, na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontece uma semana depois, no dia 22, no Maracanã.

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No primeiro confronto, o Flamengo terá a missão de construir uma vantagem fora de casa antes de decidir a classificação diante da torcida. A partida de volta está marcada para 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã.

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