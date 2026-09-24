Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Estudiantes define estádio para jogo contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores

Clube argentino chegou a um acordo com o Rubro-Negro para utilizar um espaço tradicionalmente destinado aos mandantes

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 14:23
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
estádio Estudiantes x Flamengo
Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), palco de Estudiantes x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O Estudiantes, da Argentina, informou, na tarde desta quinta-feira (24), que irá mandar o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Flamengo no Estádio Jorge Luis Hirschi, também chamado de Estádio UNO. A decisão foi tomada após o clube argentino chegar a um acordo com o Rubro-Negro por conta do local destinado à torcida visitante.

Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos de Uruguai e Equador

Flamengo
Há 1 hora
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã

Como o Flamengo tirou a vantagem do Palmeiras e virou líder do Brasileirão

Flamengo
Há 19 horas
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

Flamengo
Há 16 horas

Para que pudesse mandar o jogo contra o Flamengo no seu estádio, o Estudiantes precisava trocar o local do setor visitante, uma vez que, tradicionalmente, os torcedores dos times visitantes ficam em uma estrutura limitada a duas mil pessoas. Em jogos da fase de semifinal da Libertadores, a Conmebol exige que a capacidade mínima seja de quatro mil.

continua após a publicidade

Assim, a torcida do Flamengo ficará destinada a um setor que costuma ser ocupado pela torcida mandante. O espaço conta com a possibilidade de receber até seis mil torcedores. Entretanto, serão comercializados apenas quatro mil, conforme consta no regulamento.

estádio Estudiantes x Flamengo
Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), palco de Estudiantes x Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Datas dos jogos entre Flamengo e Estudiantes

O primeiro jogo entre Estudiantes e Flamengo será disputado no dia 15 de outubro, na Argentina, enquanto a decisão da vaga na final acontece uma semana depois, no dia 22, no Maracanã.

continua após a publicidade

No primeiro confronto, o Flamengo terá a missão de construir uma vantagem fora de casa antes de decidir a classificação diante da torcida. A partida de volta está marcada para 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Sugerida para você!
Arrascaeta, do Flamengo, em amistoso do Uruguai

Flamengo

Veja como foram os jogadores do Flamengo nos amistosos de Uruguai e Equador

Há 2 horas
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã

Flamengo

Como o Flamengo tirou a vantagem do Palmeiras e virou líder do Brasileirão

Há 8 horas
Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Flamengo

Flamengo e Jardim são multados pela Conmebol; entenda

Há 16 horas
Lionel Messi comemora gol pelo Inter Miami contra o Orlando City pela MLS, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

Futebol Nacional

Flamengo e Palmeiras participarão da Messi Cup 2026; confira

Há 17 horas
Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Fora de Campo

Pulgar, do Flamengo, é criticado por ídolo chileno: 'Muito frágil'

Há 18 horas
Arrascaeta De la Cruz Varela Flamengo

Flamengo

Enquete: quais estrangeiros do Flamengo você naturalizaria brasileiros?

Há 21 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Flamengo perfilados

Contratos, naturalizações e mercado: o desafio do Flamengo com a nova regra de estrangeiros

Flaco Lopez, do Palmeiras, e Messi se abraçam de joelhos em comemoração a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026

Opinião: ressalvas à parte, os nossos estrangeiros também não são os melhores

Kannemann Grêmio São José-RS Campeonato Gaúcho 2026

Como um jogador estrangeiro pode se naturalizar brasileiro? Veja as regras

Torcedores do Vasco protestaram no aterro do Flamengo

Torcedores do Vasco protestam por uso do Maracanã e cobram cumprimento de edital

Marcos Braz Lance! Flamengo

Marcos Braz analisa nova regra de estrangeiros: 'Beneficia o Flamengo e prejudica o futebol'

Vídeo da FlamengoTV sobre a preferência dos jogadores no ponto da carne para churrasco

Churrasco de Arrascaeta viraliza no Flamengo e divide opinião dos jogadores

Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle

Flamengo lidera bilheteria e quebra recordes em 2026

Danilo comemora gol pelo Flamengo contra ao Pyramids na semifinal da Copa Intercontinental

Danilo, do Flamengo, revela relação com filho tricolor: 'Deixou de falar comigo'

Petterson em ação pelo Flamengo durante a Copinha

Ex-Flamengo vira assunto após provocação: 'Acha que é o Deyverson'

André Pilhal, jornalista da ESPN

Flamengo ou Vasco? Jornalista da ESPN é sincero sobre melhor futebol

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Flamengo critica limite de estrangeiros no Brasileirão: 'Não engrandece'