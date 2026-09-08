Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam

Fluminense e Platense estão se enfrentando nesta terça-feira (8), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na primeira etapa, com pressão do Tricolor, Nonato abre o placar.

➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

Aos 20 minutos da primeira etapa, Ganso consegue desarme na defesa e passa para Soteldo. Barrios tenta interceptar e entrega nos pés do Hulk, que lança em profundidade para Nonato. Com campo livre, Nonato dispara em direção à área e chuta na saída do goleiro para abrir o placar.

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Veja o gol:

🇧🇷Fluminense 1x0 Platense🇦🇷



⚽️ Nonato

🥾 Hulk



🏆 Libertadores | quartas (ida) pic.twitter.com/CqkiKnutfY — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 8, 2026

Aos 29 minutos da primeira etapa, Fluminense trabalha a bola com paciência na intermediária. Ganso recebe com espaço e dá passe perfeito para Hulk entrar na área de frente para o goleiro e marcar, com batida no canto!

Veja o gol:

🇧🇷Fluminense 2x0 Platense🇦🇷



⚽️ Hulk

🥾 Ganso



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Como chegam Fluminense e Platense

O Fluminense chega ao confronto invicto desde que Marcão assumiu o comando da equipe. São cinco partidas, com três vitórias e dois empates. No último compromisso, o Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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Thiago Silva e Hércules, que ficaram fora do clássico, treinaram normalmente nesta segunda-feira e devem retornar ao time titular. Jemmes também voltou aos trabalhos e pode aparecer entre os relacionados.

Adversário do Fluminense, o Platense disputa a Libertadores e uma competição internacional pela primeira vez na história. A equipe argentina avançou em segundo lugar no grupo que tinha o Corinthians e eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis nas oitavas de final.

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Martín Palermo comanda o clube desde agosto. Ídolo do Boca Juniors como jogador, o ex-atacante reencontra o Fluminense depois de ter enfrentado o Tricolor na semifinal da Libertadores de 2008.

A partida de volta será disputada no dia 15 de setembro, também às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina. O classificado enfrentará Palmeiras ou LDU na semifinal.

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