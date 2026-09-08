Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores
Embalado pela torcida no Maracanã, Tricolor abriu dois gols de vantagem nas quartas de final
No embalo de 50 mil torcedores, o Fluminense venceu o Platense no Maracanã por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Nonato e Hulk fizeram os gols do Tricolor no primeiro tempo.
A partida de volta acontece na próxima terça-feira (15), no estádio Vicente López, na Argentina. Pelo resultado na ida, o Fluminense pode perder para o Platense por até um gol. O vencedor enfrentará, na semifinal, quem passar do confronto entre Palmeiras e LDU.
➡️Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam
Como foi o jogo entre Fluminense e Platense
O Maracanã começou o jogo de ida das quartas de final da Libertadores pulsando. E o Tricolor aproveitou o embalo. Nos 15 minutos iniciais, Ganso encontrou Serna dentro da área adversária duas vezes, mas o colombiano não conseguiu finalizar. O Fluminense continuou empurrando o Platense para trás, até que, aos 20 minutos, o Tricolor saiu em velocidade depois de roubada de bola de Ganso. Hulk, de trivela, acionou Nonato. O meio-campista saiu cara a cara com o goleiro e fez 1 a 0 para o time da casa. O camisa 10 precisou de apenas mais nove minutos para mostrar sua genialidade. Depois de uma troca de passes do time comandado por Marcão, Ganso ameaçou o chute e enfiou uma bola perfeita para Hulk, que ajeitou o corpo e bateu de canhota para ampliar o placar para o Fluminense contra o Platense.
Segundo tempo
Os últimos 45 minutos do jogo de ida começaram com o Tricolor em cima, mas sem conseguir criar grandes chances. Aos 12, veio o primeiro susto. Togni recebeu em profundidade e cruzou para Retamar, que tinha tudo para diminuir, mas foi travado por Millán. Com a saída de Ganso, o Fluminense passou a ser controlado pelo Platense. Aos 30, em cobrança de escanteio, o zagueiro Vazquez subiu sozinho, mas cabeceou por cima do gol. Apesar da insistência do time argentino, o Flu conseguiu se fechar e pouco foi ameaçado.
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O gol de Nonato, no início da partida entre Fluminense e Platense, abriu os caminhos para uma vitória tranquila no Maracanã.
Deu aula 👍
Paulo Henrique Ganso comandou o primeiro tempo do Tricolor no jogo de ida das quartas de final. O camisa 10 achou passes incríveis e ditou o ritmo do jogo. Participou do primeiro gol e deu bela assistência no segundo.
Ficou abaixo 📉
Serna teve duas boas oportunidades no primeiro tempo, mas se enrolou com a bola. O colombiano não deu sequência a maior parte das jogadas e fica com o destaque negativo do jogo.
Não vou ver isso sozinho 😧
Aos 30 minutos do segundo tempo, Carlos Gauto recebeu sozinho dentro da área, olhou para Fábio, mas furou a bola e perdeu a chance de diminuir.
Tudo sobre Fluminense x Platense
✅ FICHA TÉCNICA
🏆Libertadores - Quartas de final
📆 Data e horário: quarta, 8 de setembro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: -; Nonato (21' / 1ºT), Hulk (31' / 1ºT)
🟨 Cartões amarelos: Victor Cuesta (PLA), Savarino (FLU), Nonato (FLU)
🟥 Cartão Vermelho: -
Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê (Arana); Martinelli (Hércules), Nonato e Ganso (Acosta); Serna, Soteldo (Savarino) e Hulk (Cano).
Platense (Técnico: Palermo)
Cozzani; Lagos, Vazquez, Cuesta e Tomás Silva; Barrios, Ferreira, Togni (Merlini) e Mainero (Gauto); Retamar e Sepúlveda.
🕴️ Arbitragem: Andrés Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)
📺 VAR: Andrés Cunha (URU)
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