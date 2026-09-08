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Marcão destaca empenho dos jogadores do Fluminense e projeta jogo da volta na Argentina

Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Nonato e Hulk

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 22:06
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Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense
Marcão, técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense venceu o Platense por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. Na coletiva de imprensa, Marcão destacou o desempenho da equipe, elogiou o time argentino e falou sobre o fim da janela de transferências.

O Tricolor fez um primeiro tempo forte e abriu 2 a 0, com gols de Nonato e Hulk. No segundo tempo, o Fluminense baixou as linhas e perdeu o controle da posse. O treinador destacou o desempenho defensivo da equipe.

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— A gente tenta se organizar, trabalhar, ser mais efetivo na frente e, lá atrás, darmos segurança ao Fábio. Tem comprometimento dos atacantes, meias; o Platense começou a tomar conta do jogo, mas a gente estava organizado atrás. A gente se organizou para defender nosso gol. E lá é se defender, achar nosso contra-ataque para poder finalizar em gol — destacou Marcão após vitória do Fluminense.

➡️Com brilho de Ganso, Fluminense bate o Platense e abre vantagem na Libertadores

Outras respostas do treinador do Fluminense

O treinador também exaltou a partida de Ganso e a importância do camisa 10 para a equipe e para o esquema montado para o jogo, além de ressaltar algumas variações do sistema com as trocas feitas ao longo da partida.

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— Falando de Ganso, a ideia é clara. Para a equipe que a gente quer ter o controle do jogo. Saber o que está fazendo, aproximar as linhas. Por isso a gente trouxe o Ganso. Foi muito importante e decisivo. Temos achar uma maneira de, quando a gente perde o Paulo (Ganso), ter aceleração do Lucho, um jogo mais direto, que funcionou no jogo passado. Temos que saber qual jogo acelerar, quando controlar. Quando entrou o Lucho e o Savarino a gente pediu um pouco desse controle. A gente tem que achar esse equilíbrio para a partida de volta.

Marcão também voltou a falar da boa primeira etapa feita pelo Tricolor.

— Fizemos um grande primeiro tempo. Criamos variações em cima do que a gente tinha treinado. A gente sabia que a equipe deles ia tentar responder. Mudaram a pressão, foram encaixando. No segundo tempo, tivemos dificuldade. Nossa conversa era manter o controle, mas ficou uma trocação que não é bom. Precisamos entender o que ocorreu no segundo tempo para que no jogo da volta a gente possa corrigir.

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➡️Veja gols em Fluminense x Platense: Nonato e Hulk marcam

Decisão na Argentina

Fluminense reencontra o Platense na próxima terça-feira (15), para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença e sair com a classificação na Argentina. Antes da decisão o time viaja até minas para enfrentar o Atlético-MG no sábado (12), pela 27° rodada do Brasileirão.

Marcão na beira do campo em vitória do Fluminense por 2 a 0 em cima do Platense, na Libertadores
Marcão na beira do campo em vitória do Fluminense por 2 a 0 em cima do Platense, na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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