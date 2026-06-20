Caio Ribeiro se irrita com jogador na Copa do Mundo: 'Para que?' Gigante da Europa garantiu classificação para a próxima fase

A Alemanha venceu a Costa de Marfim por 2 a 1, na tarde deste sábado (20), em jogo válido pela Copa do Mundo. Na transmissão da Globo do duelo, o comentarista Caio Ribeiro se irritou com um lance na reta final da partida.

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A segunda vitória da Alemanha na Copa do Mundo contou com muita emoção. A Costa do Marfim saiu na frente com Kessié. Undav empatou e virou o jogo para a seleção tetracampeã. Quando a partida estava 1 a 1, Simon Adingra recebeu uma bola sozinho e podia sacramentar a vitória marfinense, mas perdeu tempo e acbaou desarmado, para irritação de Caio Ribeiro.

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- Para que dominar? Chega batendo, a jogada do Pepe foi perfeita, chegou no pé bom, chega só tirando, para que dominar essas bola? A Costa do Marfim teve duas ou três situações para sair com a vitória - disse Caio Ribeiro na transmissão de Alemanha x Costa do Marfim, pela Copa do Mundo.

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O atacante alemão Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

Como foi o jogo da Copa do Mundo

A Alemanha começou melhor e criou as primeiras chances da partida. Logo aos nove minutos, Havertz cabeceou com perigo após cruzamento de Kimmich, mas Fofana fez grande defesa na Copa do Mundo. Os alemães chegaram a balançar as redes aos 21 minutos, com Pavlovic, mas o árbitro anulou o lance por falta no goleiro Fofana. Mesmo com menos posse de bola, a Costa do Marfim foi eficiente quando chegou ao ataque.

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Aos 29 minutos, Diomandé fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Diallo, que tentou finalizar na pequena área. A bola sobrou para Kessié, que apareceu livre e bateu para o fundo das redes, abrindo o placar para os africanos na Copa do Mundo. Perto do final do primeiro tempo, Alemanha teve mais um gol anulado, desta vez com Havertz.

A pressão da Alemanha finalmente surtiu efeito aos 22 minutos do segundo tempo. Após insistir nas jogadas pelos lados do campo, a equipe encontrou o empate com Undav. Nos minutos finais, a partida ganhou em intensidade. A Alemanha seguiu pressionando em busca da virada após o gol de Undav, enquanto a Costa do Marfim se fechava. A virada veio nos acréscimos. Classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo garantida.