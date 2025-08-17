Foto de Bruna Marquezine viraliza após goleada sofrida por Neymar

Após a goleada do Vasco sobre o Santos por 6 a 0 neste domingo (17), no Morumbis, internautas recuperaram uma foto antiga de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, com a camisa do Cruz-Maltino. A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais, e o nome da atriz chegou a figurar entre os assuntos mais comentados da rede social "X" no Brasil.

Os internautas ainda brincaram e disseram que a goleada sofrida pelo astro foi um "presente de aniversário" para Bruna Marquezine, que completou 30 anos no último dia 4 de agosto. Veja os memes abaixo.

Vasco goleia o Santos de Neymar, que chora ao fim do jogo

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. Na primeira etapa, o Santos reclamou de uma não-expulsão do volante vascaíno Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares.

No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê. Após o apito final, Neymar chorou e foi consolado pelo técnico cruz-maltino.

Jogadores do Vasco comemoram gol diante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O cenário gerou revolta por parte dos torcedores do Santos. Alguns deixaram o estádio antes do apito final e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos.