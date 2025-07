A torcida do Sport encontrará o Santos de Neymar em clima de provocação. O jogo será neste sábado (26) na Ilha do Retiro, com a bola rolando a partir das 18h30. Antes mesmo do confronto, torcedores do Leão da Ilha foram flagrados com máscaras da Bruna Marquezine e faixas de "100% Jesus" para provocar Neymar.

Neymar e a atriz viveram um romance polêmico há alguns anos. As máscaras começaram a serem produzidas durante a semana, em registros compartilhados pelos torcedores nas redes sociais. Além das máscaras, alguns torcedores também levaram placas com imagens da Bola de Ouro e a frase "Neymar não tem".

O Sport vive um pesadelo nesta edição de Brasileirão. Em 14 jogos disputados, o Leão ainda não conseguiu vencer e foi derrotado dez vezes. Atualmente com quatro pontos conquistados, o clube é o lanterna da competição com sobras. Na última rodada, arrancou um empate contra o Vitória no final da partida.

O Santos, por sua vez, também segue em um momento turbulento dentro de campo. Apesar de ter vencido o Flamengo na primeira partida pós Mundial de Clubes, o Peixe vem de uma sequência de duas derrotas, sendo uma sofrida para o Mirassol por 3 a 0 e outra para o Internacional dentro da Vila Belmiro. Assim como seu oponente, a equipe santista se encontra na zona de rebaixamento, porém com 14 pontos conquistados.

Torcida do Sport utilizou Bruna Marquezine para provocar Neymar (Foto: Marlon Costa/AGIF)

(Foto: Marlon Costa/AGIF)