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Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível'

Meia foi titular e teve grande atuação na sexta-feira (19)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 07:10
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Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
Lucas Paquetá na Seleção Brasileira Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Flamengo tem nove jogadores na Copa do Mundo, e a atuação de um deles chamou muita atenção de europeus nas redes sociais. Na noite desta sexta-feira (19), Lucas Paquetá foi extremamente elogiado pela bela partida que fez diante do Haiti.

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    • Titular da Seleção Brasileira mais uma vez, o meia controlou o meio-campo, deu dinãmica ao time de Carlo Ancelotti e deu uma assistência primorosa para Vinicius Júnior. O meia do Flamengo assegurou uma vaga nos onze iniciais do Brasil na Copa do Mundo.

    ➡️Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'

    Nas redes sociais, torcedores europeus se encantaram com a atuação de Lucas Paquetá contra o Haiti. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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    Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá, também cria do Flamengo. A partida terminou 3 a 0 para o Brasil (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá, também cria do Flamengo. A partida terminou 3 a 0 para o Brasil (Foto: Angela WEISS / AFP)

    Veja comentários sobre o jogador do Flamengo

    Tradução sobre o jogador do Flamengo: Paquetá esteve incrível hoje. Se Bruno começar a se entrosar, podemos ser perigosos, mas não consigo lembrar a última vez que Bruno jogou bem com a camisa do Brasil. Tomara que ele acelere o ritmo.

    Tradução sobre o meia do Flamengo: Lucas Paquetá cresceu no jogo e foi o único meio-campista consistentemente buscando a bola e impulsionando o Brasil para frente. Sua ausência foi notável depois que ele saiu.

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    Tradução sobre o jogador brasileiro: Interessante distribuição de papéis no meio-campo do Brasil contra o Haiti. Paquetá atuando como o nº 8 esquerdo, utilizando sua qualidade técnica e compreensão de jogo para conectar a construção de jogadas do Brasil com a progressão pelo meio-campo, frequentemente recuando para receber da primeira linha.

    Tradução sobre o jogador do Flamengo: Paquetá + Cunha foi exatamente o que o Brasil precisava para romper blocos baixos Isso está mais próximo do que Ancelotti pretendia com aquela transição em 4-2-4 para 4-4-2

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