Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível' Meia foi titular e teve grande atuação na sexta-feira (19)

O Flamengo tem nove jogadores na Copa do Mundo, e a atuação de um deles chamou muita atenção de europeus nas redes sociais. Na noite desta sexta-feira (19), Lucas Paquetá foi extremamente elogiado pela bela partida que fez diante do Haiti.

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Titular da Seleção Brasileira mais uma vez, o meia controlou o meio-campo, deu dinãmica ao time de Carlo Ancelotti e deu uma assistência primorosa para Vinicius Júnior. O meia do Flamengo assegurou uma vaga nos onze iniciais do Brasil na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, torcedores europeus se encantaram com a atuação de Lucas Paquetá contra o Haiti. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Vinicius Jr. celebrando o gol ao lado de Lucas Paquetá, também cria do Flamengo. A partida terminou 3 a 0 para o Brasil (Foto: Angela WEISS / AFP)

Veja comentários sobre o jogador do Flamengo

Paquetá was amazing today. If Bruno starts to click we can be dangerous but I can't remember the last time when Bruno did great in a Brazil shirt. Hopefully he picks up the pace. — Saadi (@SaadiPL) June 20, 2026

Tradução sobre o jogador do Flamengo: Paquetá esteve incrível hoje. Se Bruno começar a se entrosar, podemos ser perigosos, mas não consigo lembrar a última vez que Bruno jogou bem com a camisa do Brasil. Tomara que ele acelere o ritmo.

FULL-TIME | 🇧🇷 3-0 🇭🇹



Positives:



• Douglas Santos good again



• Vinicius Jr stepped up again goalscoring wise (don't think he had the best 2 games outside his goals)



• Lucas Paquetá grew into the game and was the only midfielder consistently looking to get on the ball and… — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) June 20, 2026

Tradução sobre o meia do Flamengo: Lucas Paquetá cresceu no jogo e foi o único meio-campista consistentemente buscando a bola e impulsionando o Brasil para frente. Sua ausência foi notável depois que ele saiu.

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Interesting midfield role distribution from Brazil against Haiti.



Paquetá operating as the left no. 8, using his technical quality and game understanding to connect Brazil's build-up with progression through midfield, often dropping to receive from the first line. — Insorr (@_insorr) June 20, 2026

Tradução sobre o jogador brasileiro: Interessante distribuição de papéis no meio-campo do Brasil contra o Haiti. Paquetá atuando como o nº 8 esquerdo, utilizando sua qualidade técnica e compreensão de jogo para conectar a construção de jogadas do Brasil com a progressão pelo meio-campo, frequentemente recuando para receber da primeira linha.

Paquetá + Cunha was precisely what Brazil needed to break through low blocks



That's closer to what Ancelotti intended with that 4-2-4 transition to 4-4-2



If someone is able to take on that RW/RM spot (Endrick, Luiz Henrique, Rayan) Brazil's can focus on improving dynamics. — roka (@lzroka) June 20, 2026

Tradução sobre o jogador do Flamengo: Paquetá + Cunha foi exatamente o que o Brasil precisava para romper blocos baixos Isso está mais próximo do que Ancelotti pretendia com aquela transição em 4-2-4 para 4-4-2

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