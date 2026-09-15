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Veja gol em Platense x Fluminense: Mainero abre o placar

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Guido Mainero em ação durante Platense e Fluminense, pela Libertadores
Guido Mainero em ação durante Platense e Fluminense, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Platense e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (15), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

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Aos 29 minutos da primeira etapa, Mainero pega rebote na entrada da área do Fluminense e bate rasteiro. A bola desvia em Hércules, engana Fábio e entra para o fundo da rede.

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Veja o gol:

O Fluminense chega à Argentina com vantagem de 2 a 0 construída no Maracanã. Nonato e Hulk marcaram os gols da vitória no primeiro confronto. O Tricolor garante a classificação com vitória, empate ou derrota por um gol de diferença. Se o Platense vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

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Fluminense venceu o jogo de ida contra o Platense por 2 a 0, no Maracanã.
Fluminense venceu o jogo de ida contra o Platense por 2 a 0, no Maracanã. (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Como chegam Platense e Fluminense?

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Marcão deve retomar a base titular depois de poupar os principais jogadores na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Canobbio, suspenso no jogo de ida, volta a ficar à disposição. Hulk também retorna após não enfrentar o Galo.

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O Platense chega para a decisão com o Fluminense depois de perder por 2 a 1 para o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Martín Palermo utilizou uma formação modificada no fim de semana para preservar jogadores de olho na Libertadores.

➡️Fluminense chega à Argentina com vantagem e alerta de Thiago Silva

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