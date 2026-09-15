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Quem paga salário? Reforço do Cruzeiro, Viña explica contrato

O lateral assinou com a Raposa até o fim desta temporada por empréstimo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/09/2026 19:24
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Apresentação de Matías Viña
Apresentação de Matías Viña (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Última contratação do Cruzeiro para esta temporada, o lateral-esquerdo Matías Viña foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (15). Em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, ele explicou sua situação contratual na equipe, pois foi emprestado pelo Flamengo, mas estava no River Plate.

– Primeiramente, tenho que respeitar meu contrato até dezembro. Mas meu pensamento está no futuro: dar meu máximo para permanecer no Cruzeiro. Em relação aos companheiros, joguei com Matheus Henrique, Fabrício e Gerson, que se colocaram à disposição para ajudar. Ao chegar aqui, falei com Romero e Gabi (Rojas), que têm me dado dicas sobre a cidade – disse o jogador.

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– É uma história muito grande. Daqui a um tempo vou escrever algo nas minhas redes para explicar detalhadamente o que aconteceu. Agradeço à torcida do River Plate. Minha discussão foi sobre contrato. Sempre fui profissional, cheguei a atuar como goleiro. Não comecei da melhor maneira, mas minha fase foi boa depois; acabou. Fui até para a Copa. Ninguém lá, nem Di Carlo (presidente) nem Enzo Francescoli (diretor esportivo), me falaram nada sobre a situação que ocorreria. E todas as dificuldades que criaram para eu sair. Queria rescindir para voltar ao Brasil – explicou Matías Viña em sua chegada ao Cruzeiro.

– Agradecer ao Flamengo, que sempre esteve à disposição para resolver essa situação complicada. Mas o River não aceitava muitas propostas e não entrava em acordo com o Flamengo. Tanto que se resolveu no último dia do mercado. O River é um grande clube, mas tem gente ali que não está à altura da instituição. Tinha contrato até o fim do ano e eles continuam pagando meu salário. Era o mesmo que eu ficar, sendo informado de que não me comprariam e que eu não poderia atingir 50% dos minutos em campo. Eu entenderia e poderíamos buscar uma solução para minha saída. Mas é isso: agradeço ao River pelos jogos que fiz lá. A diretoria fez de tudo para atrapalhar alguns jogadores. Não só eu: tinham 14 atletas treinando separados comigo. Uma situação difícil – complementou.

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Matías Viña no Cruzeiro

O jogador chega ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Matías Viña estava cedido pelo Flamengo até o fim do ano ao River Plate, mas não vinha sendo utilizado com frequência. Diante do cenário, o Cruzeiro procurou o Rubro-Negro para demonstrar interesse na contratação e recebeu resposta positiva do atleta.

Ele é o sétimo reforço da equipe no segundo semestre. Anteriormente, a Raposa trouxe Gabriel Pec, Lucho Rodríguez, Zé Lucas, João Costa, Wesley e Gabriel Rojas.

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Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Matías Viña, novo jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matías Viña chega ao clube emprestado pelo Flamengo. Caso agrade o Cabuloso, a equipe poderá adquirir seus direitos por cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões).

Lateral-direito de 28 anos, o uruguaio estava no River Plate desde o início do ano. Porém, disputou apenas 14 partidas pelos Millonarios.

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